iPhone狂掉電超煩！專家揭秘「隱藏功能」　打開後電池續航力增1倍

▲科技專家指出，iPhone的「減少白點」功能打開後可延長電池續航力。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

手機耗電快、頻繁出現電量不足是件很惱人的事，不過最近一位科技專家發現，iPhone和iPad其實偷偷藏了一個「隱藏設定」，據稱能延長電池續航力與使用壽命近一倍。

據《每日郵報》報導，科技網站Gotechtor的創始人賈斯敏（Herby Jasmin）最近無意間發現，iPhone和iPad上有一個名為「減少白點」（Reduce White Point）的「隱藏設定」，只要開啟後就能調整螢幕亮度與顏色強度，不僅能減少眼睛疲勞，還可節省電池，讓電池續航力與使用壽命延長近一倍。

報導稱，「減少白點」功能可調暗畫面上最亮的顏色，像是白色、綠色和黃色，減少眩光並降低耗電量。用戶可在iPhone的「設定」應用程式中的「顯示與文字大小」選項下找到該功能。

賈斯敏解釋，這項功能可透過自動或手動調整來控制螢幕亮度，使用者甚至可設定特定時間或在啟動「睡眠焦點」時自動開啟。減少螢幕亮度不僅有助於電池省電，還能減輕長時間使用手機時的眼睛疲勞，尤其是在較暗的環境中，如夜晚床上使用手機時，減少藍光對睡眠的干擾。

最近，蘋果公司因其iPhone的鋰電池會隨時間退化而飽受批評。這種電池隨著使用時間增長，充電能力可能降至80%。為應對這些問題，蘋果將在近期內推出新款iPhone 16，預計將提供更長的電池續航時間，並採用OLED顯示屏，取代原本的LED技術，進一步提高屏幕舒適度。

賈斯敏建議，對於不打算購買新iPhone的用戶來說，簡單調整「減少白點」功能是一個有效延長手機電池壽命的方法。