嘉義市光織影舞重磅表演！火舞開幕、優人神鼓中秋登場

▲▼ 2024光織影舞將由火舞開幕日演出、優人神鼓接棒中秋夜表演 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市「2024光織影舞」即將於9月14日在北香湖公園登場，活動以「逐光月影」為主題，展區化身為城市戶外藝術館，除了8處光影藝術展區外，首次在北香湖上搭設大型舞台，9月14日開幕有「即將成真火舞團」、9月17日有中秋節「優人神鼓」精采表演，歡迎全國民眾提前安排行程來嘉旅遊，體驗地表最棒的光影藝術饗宴。

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，光織影舞活動不斷創新，今年首次在湖上搭設10x8公尺大型舞台，開幕表演活動將於9月14日晚上7點夢幻登場，邀請「即將成真火舞團」在湖上舞台演出，6位舞者融合現代舞、武術、原舞等不同元素，震撼火光在夜空中耀眼奪目，用火光編織與光影流動，形塑璀璨「光譜傳奇之桃城燈光」，象徵時間流轉與文化傳承，為活動揭開輝煌序幕，演出精采可期，千萬不能錯過。當天晚上8點在「彎月聚星」舞台則有學生戲劇競賽常勝軍-大同國小黑光劇表演，以改編兒童哲學「貓頭鷹與月亮」故事出發並融入國語、英語及原住民語的歌曲，打造有如繪本夢境般的音樂劇。

張婉芬處長進一步表示，今年活動期間，適逢中秋佳節，9月17日中秋夜晚上7點，市府特別邀請亞洲首屈一指、享譽國際的表演藝術團體「優人神鼓」，12位「優人」躍上專程搭建的湖上舞台表演「遊歷時光」，以安定的鼓聲、靜謐的內在力量，引領觀眾於湖光月色中，進入夢幻又詩意的時光旅程。另外活動期間各假日晚上8點在「彎月聚星」舞台規劃特技、馬戲及LED等光影精采表演，演出精采可期，千萬不能錯過。

2024光織影舞也規劃市集-「花影市集」，張婉芬處長說，每天下午4點開始，超過60家特色店家、風格餐車、花藝植栽及手作文創商品參與。市集設計宛如藝術花園，讓遊客在享受創意商品和美食的同時，也能體驗桃城深厚的文化底蘊和城市創意活力。

嘉義市政府觀光新聞處表示，「2024光織影舞」於9月14日(六)至9月29日(日)每日18時至22時(市集16時開始)，在北香湖公園盛大展開，更多活動資訊將於「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁及IG粉絲專頁公布，邀請民眾追蹤社群粉絲專頁掌握最新消息。