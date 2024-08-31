嘉義市落實防疫與良好衛生習慣　呼籲教托育機構加強環境清消

▲▼ 嘉義市教托育機構加強環境清消迎開學，落實防疫與良好衛生習慣 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

經過充實暑假，嘉義市各校園於今(30)日開心迎接新學期到來，各校也以豐富有趣的活動迎接學生，為孩子們收心。嘉義市警察局一早也於各校園周圍執行護童專案勤務，於出入口維持交通秩序，守護孩童開心迎接校園生活。

正處季節變換與腸病毒流行期間，黃敏惠市長特別於開學前責成各局處多加宣導，不斷提醒親師生正確的衛生習慣，以預防疾病。黃敏惠市長特別提醒民眾，開學後，學童間的互動更加密切，可能增加腸病毒傳播風險，並增加家庭及社區群聚感染的機會。呼籲教托育機構人員與家長，務必加強教導學童養成良好個人衛生習慣，落實生病不上課的防疫觀念，確保自身、同學及周遭親友的健康。

嘉義市政府衛生局表示，依據疾病管制署監測資料顯示，上周全國腸病毒門急診就診數計13,701人次，較前一週(12,955人次)上升5.8%，近期就診人次呈上升趨勢，國內腸病毒疫情仍處流行期。今(113)年截至8月26日國內腸病毒感染併發重症病例累計5例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童。

衛生局廖育瑋局長提醒，無論是大人或小孩，平時皆應注意咳嗽禮節，把握洗手5時機「吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後」，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，才能降低腸病毒傳播的風險。此外，須注意酒精對腸病毒之毒殺效果有限，平時可使用濃度500 ppm的漂白水（10公升清水+100毫升含氯漂白水）擦拭地板、玩具、門把及扶梯等，靜待10分鐘後再用清水擦拭一次，即可完成消毒。

衛生局提醒，腸病毒大多為輕症，但5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如家中嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆，請儘速至腸病毒重症責任醫院（嘉義基督教醫院/天主教聖馬爾定醫院）就醫。民眾如有相關問題，可參閱疾管署全球資訊網(http://www.cdc.gov.tw )或至衛生局網站/疾病管制科/傳染病防治/腸病毒防治(https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=6039 )查詢。

教育處郭添財處長表示，新學期即將展開，除了期許孩子繼續帶著好奇的眼光，勇於探索，延伸學習的觸角、多元發展，也於開學前通知各校加強環境清消，落實防疫宣導，並維持以往良好的防疫作為，務必讓孩子保有健康無憂的學習環境。