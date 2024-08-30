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嘉義市東門派出所文化基地景觀改善　提升民眾行的安全

▲▼ 嘉義市東門派出所文化基地週邊景觀改善、行人安全提升 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市東門派出所文化基地週邊景觀改善，讓市區民眾的行人安全提升 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市東門派出所文化基地 位於公明路與共和路口，位處早期商業鼎盛的「東門町」，而東門派出所興建在1923年(大正12年)，1930年因大地震倒塌後重建為現在的規模，是重要的木構造歷史建物，在2010年經由嘉義市政府文化局依照《文化資產保存法》將東門派出所登錄為歷史建築，並由嘉義市警察局自2017年底開始展開東門派出所的歷史建築修復工程，希望可以藉由保存與再生，延續世代之間的歷史記憶，期間歷經施工挖掘發現清代龍王廟遺跡，為保全遺跡而克服重重困難，終於在去(112)年11月竣工，華麗轉生「東門派出所文化基地」，亦推動歷史場域活化再利用，作為城市文化的核心基地。

▲▼ 嘉義市東門派出所文化基地週邊景觀改善、行人安全提升 。（圖／嘉義市政府提供）

市府為提供市民安全舒適的參觀動線，跨局處推動「東門派出所文化基地週邊動線優化」計畫，施作內容包括電信控制箱遷移，電纜線下地、設施帶配置優化、道路刨鋪及劃設標線型人行道等工程，計畫已於本(8)月13日完成，讓基地週邊的人行環境更加順暢、安全、美觀。

▲▼ 嘉義市東門派出所文化基地週邊景觀改善、行人安全提升 。（圖／嘉義市政府提供）

市府工務處說明，本次計畫由工務處積極協調整合管線單位，新增地下管線 659m、拆除電桿3支、拆除架空線393m，完工後恢復美麗天際線，交通處則配合於路面刨鋪後劃設標線型人行道，施工期間市府亦持續與鄰近店家雙向溝通說明，請店家配合將道路範圍內之固定式及移動式佔用物移除，使整體街道整齊美觀，計畫於本(8)月13日完成，為這百年文化與歷史的空間，打造友善、安全、舒適之人行環境。

▲▼ 嘉義市東門派出所文化基地週邊景觀改善、行人安全提升 。（圖／嘉義市政府提供）

 
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