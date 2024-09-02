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美國白宮國安顧問：本周提最終版以哈停火協議

▲美國國家安全顧問蘇力文（Jake Sullivan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國白宮國安顧問蘇利文。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）1日向美國籍加薩人質家屬表示，總統拜登預計本周就會向以色列與哈瑪斯提出停火釋放人質的最終版本協議。知情人士透露，拜登預計2日與國安團隊會面擬定策略，同日也會與副總統賀錦麗參加美國人質談判小組會議。

美國新聞網站Axios引述消息指出，以色列6名人質在加薩遭槍殺的事件增加拜登團隊促成停火協議的急迫感，在這6名死者之中，包含23歲以色列裔美國人質赫許（Hersh Goldberg-Polin）。

現階段仍被哈瑪斯關押在加薩走廊的人質之中，有7人為美國籍，蘇利文與中東事務主要顧問麥格克（Brett McGurk）已和這些人質家屬進行約1小時的通話。

蘇利文與麥格克向家屬們透露，現階段仍不清楚是否會達成停火協議，但目前還有機會，希望最快在2周內達成協議。外傳美國可能會在數日內向以色列、哈瑪斯提交更新的過渡方案，並給予雙方一周的時間考慮回覆。

蘇利文與麥格克還說，更新的過渡方案將涵蓋美方對於「費城走廊」（Philadelphi corridor）的建議，希望埃及與哈瑪斯能夠接受。費城走廊是加薩南部與埃及接壤的狹窄土地，長約14.5公里，以軍是否撤離此處成為談判主要癥結點。

依據以色列總理辦公室數據顯示，在以軍尋獲6名遇害人質遺體之後，加薩走廊的人質數量為101人，據信其中35人已過世。

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