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以色列大罷工航班暫停起降　千人堵軍事總部道路「逼政府停火」

▲▼ 以色列特拉維夫班古里昂國際機場（Ben Gurion Airport）。（示意圖／達志影像）

▲特拉維夫班古里昂國際機場加入全國大罷工行列，航班起降暫停2小時。（示意圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列尋獲6名人質遺體，經查發現是遭人近距離開槍射殺，引爆全國大規模抗議，至少70萬人走上街頭示威，數千人堵住軍事總部附近道路，要求政府達成停火協議讓100多名人質回家。以色列主要工會發起全國大罷工，特拉維夫班古里昂國際機場已向CNN證實，作為全國罷工的一環，機場自當地上午8時起，暫停航班起降2小時。

以色列時報、耶路撒冷郵報等報導，以色列這波全國大罷工2日登場，為期1天，威脅讓以色列經濟停擺，敦促政府確保達成停火協議，讓剩餘100多名人質平安回家。不過現階段未知罷工行動是否會延續至未來幾天。

▲▼ 以色列爆發大規模抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼以色列爆發大規模抗議，要求政府達成停火協議，讓人質回家。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 以色列爆發大規模抗議。（圖／達志影像／美聯社）

以色列特拉維夫、海法等城市已宣布加入罷工行列，特拉維夫班古里昂機場（Ben Gurion International Airport）在當地上午8時至10時參與罷工，這段期間內航班起降全數暫停。主要巴士公司Egged、Dan、Metropolin也會加入罷工，耶路撒冷輕軌罷工至中午12時，不過鐵路會正常運行。

部分地區幼兒園停課，小學、國中在特定時段停課，0至3歲的托兒機構、特教學校等將會正常運作。大部分食品商店及超市會開放，部分政府部門機構也加入罷工，但並非全員參加，一些員工表示將會正常上班，主要銀行也加入罷工行列。

在特拉維夫（Tel Aviv），上千人堵住基里亞（Kirya）軍事總部附近道路，要求政府簽署協議，立刻把所有人質都帶回家。也有民眾在路邊以行動表演藝術的方式表達訴求，在臉部、手臂、脖子抹上代表鮮血的紅色液體，蒙上眼睛，呼籲以色列當局達成停火協議。

►差點就獲釋！以「談判破局」害6人質被行刑式槍殺　70萬人上街頭抗議

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