差點就獲釋！以「談判破局」害6人質被行刑式槍殺　70萬人上街頭抗議

▲以色列再有6名人質在加薩被殺，引發全國性大規模抗議。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

以色列國防軍8月31日在加薩地道尋獲6名人質遺體，導致全國多地爆發大規模抗議活動，指責總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）未能達成協議，釋放被關押的人質，以色列全國最大工會也宣布將全面罷工，以示抗議。

綜合外媒報導，以色列證實，在拉法（Rafah）地道發現的6名死者分別是40歲的蓋特（Carmel Gat）、24歲的耶魯夏米（Eden Yerushalmi）、33歲的羅巴諾夫（Alexander Lobanov）、27歲的薩魯西（Almog Sarusi）、25歲的丹尼諾（Ori Danino），以及23歲的以色列裔美國人質赫許（Hersh Goldberg-Polin）；他們的遺體已被運回以色列。

▲軍方已查明6名人質的身份，並將他們的遺體運送回國。（圖／翻攝自X）

以色列衛生部驗屍後指出，這6名人質都是被近距離槍殺的，死亡時間估計為8月29日或30日。而以色列軍方透露，發現遺體的地道未有發生戰鬥的痕跡，因此當局初步判斷這些人質是在以軍抵達不久前才剛遭哈瑪斯殘忍殺害。

據法新社報導，哈瑪斯一名高官表示，6名死亡的以色列人質中，有數人原本已獲准在7月討論的第一階段停火協議達成後被釋放，「如果以色列當時接受美國提議的停火協議，人質就不會死。」

▲被殺人質中有數人原定要在7月被釋放，引發以色列人民的不滿，紛紛走上街頭抗議。（圖／達志影像／美聯社）

原本有望獲釋的人質因政府談判不力被殺的消息傳出後，點燃了全國人民的怒火，數以十萬計的抗議者在9月1日晚間走上特拉維夫、耶路撒冷等城市的街頭，指責納坦雅胡政府未能保護被綁架的以色列人，並敦促政府達成停火協議，將剩餘的101名人質帶回家。

主辦方「人質及失蹤家庭論壇」（Hostages and Missing Families Forum）指出，當天全國至少有70萬人參與抗議，單只特拉維夫就有約55萬人走上街頭，形成了「綿延不絕的抗議人海」，其中還有抗議者突破警察的封鎖線，佔領了一條主要高速公路。報導稱，這場抗議活動是以色列與哈瑪斯自去年10月發生衝突以來最大規模的一次。

與此同時，以色列最大的工會「以色列總工會」宣布，他們將自9月2日開始進行全國性範圍的罷工，以向政府施壓，要求當局立即採取行動，拯救被扣押的人質。工會領導人強調，必須達成協議，確保人質安全歸來。

對此，納坦雅胡表示，政府致力於達成協議以釋放剩餘的人質，並將責任歸咎於哈瑪斯，聲稱對方並不願意達成協議。然而，這並未平息國內的憤怒，反對派和人質家屬紛紛指責政府在談判過程中缺乏效率，才導致更多人質被殺。以色列估計，自人質去年10月7日被擄至今，已有約三分之一的人質不幸罹難。