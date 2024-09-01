2024雲林國慶焰火市集開放報名！招募400在地特色攤商

▲國慶焰火主舞台距離高鐵雲林站步行只要10分鐘，活動參觀人數預估約30-50萬人，觀光收益預估達7億元，預期帶動觀光及相關產業發展。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

全台年度最大盛事「國慶焰火」將在雲林舉辦，為提供最精彩的焰火饗宴，雲林縣政府將於2024年10月10日13時至21時30分，辦理「國慶焰火市集活動」。預計招募400個攤位，並特別設計攤商評選標準，針對在地鄉親提供加分機制，鼓勵在地攤商共襄盛舉，讓雲林的特色產業與美食在此次盛事中大放異彩。

縣長張麗善指出，此次國慶焰火的市集主題多元化，歡迎在地小吃、美食、文創手作、特色餐車及在地伴手禮等攤商踴躍報名參加，攜手打造質感美感兼具的市集，讓民眾一次逛個夠，期望藉由此次活動，亦能讓雲林的在地品牌躍上國際視野，持續發揚雲林特色與品牌形象。

雲林縣政府說明，國慶焰火主舞台距離高鐵雲林站步行只要10分鐘，活動參觀人數預估約30-50萬人，觀光收益預估達7億元，預期帶動觀光及相關產業發展，再創觀光人次新紀錄。自即日起至9月13日止，歡迎業者報名設攤。雲林縣政府強調，此為無償提供攤位，除向攤商收取保證金外，嚴禁廠商另向攤商額外收取攤位租金，如有疑似不法情事，請逕向雲林縣政府建設處釋疑。