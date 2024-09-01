　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

2024雲林國慶焰火市集開放報名！招募400在地特色攤商

▲高鐵雲林站月台。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國慶焰火主舞台距離高鐵雲林站步行只要10分鐘，活動參觀人數預估約30-50萬人，觀光收益預估達7億元，預期帶動觀光及相關產業發展。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

全台年度最大盛事「國慶焰火」將在雲林舉辦，為提供最精彩的焰火饗宴，雲林縣政府將於2024年10月10日13時至21時30分，辦理「國慶焰火市集活動」。預計招募400個攤位，並特別設計攤商評選標準，針對在地鄉親提供加分機制，鼓勵在地攤商共襄盛舉，讓雲林的特色產業與美食在此次盛事中大放異彩。

縣長張麗善指出，此次國慶焰火的市集主題多元化，歡迎在地小吃、美食、文創手作、特色餐車及在地伴手禮等攤商踴躍報名參加，攜手打造質感美感兼具的市集，讓民眾一次逛個夠，期望藉由此次活動，亦能讓雲林的在地品牌躍上國際視野，持續發揚雲林特色與品牌形象。

雲林縣政府說明，國慶焰火主舞台距離高鐵雲林站步行只要10分鐘，活動參觀人數預估約30-50萬人，觀光收益預估達7億元，預期帶動觀光及相關產業發展，再創觀光人次新紀錄。自即日起至9月13日止，歡迎業者報名設攤。雲林縣政府強調，此為無償提供攤位，除向攤商收取保證金外，嚴禁廠商另向攤商額外收取攤位租金，如有疑似不法情事，請逕向雲林縣政府建設處釋疑。

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►斗六人行道整面突崩塌「秒變V字形」機車慘掉洞裡　驚快畫面曝

►2024年斗六文旦節　「柚香柚幸福」膨鼠公園熱鬧登場

►護鄉親生命！雲林交通安全月啟動　打造禮貌秩序之城

►假消息！國慶焰火徵160人時薪316元！　斗六警籲民眾勿受騙

 

ET快訊
美元優利定存喊破8.88%　4銀行專案一表看
四叉貓真的告了！曝小草3罪名「讓他們給我買iPhone16」
「今晚8點一定有爆炸性進展！」　他喊：趕快約談黃珊珊
北韓「闇黑KTV」！　200正妹女大生下海賣淫
獨／抓酒駕「閃燈照眼」！高雄夫妻控警挑釁+噴辣椒水

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東最美星空音樂會終場綠島開唱　1500名觀眾好嗨

高雄海灣公益音樂派對　2千人共襄盛舉募集6千張發票助公益

213越客包機訪花蓮！首日暢遊東大門夜市　享受夜生活

2024「蓮潭手搖盃」交流賽登場　6高雄龍舟隊激烈拼戰

2024雲林國慶焰火市集開放報名！招募400在地特色攤商

台南勞局桶箍資源　做工行善團志工攜手修繕助弱

開學季腸病毒進入高峰期　雲林縣衛生局籲勿輕忽防疫

雲林縣府推「雲青理財學院」免費講座　助青年建立正確理財觀念

「國慶在雲林祈福好台灣」　西螺大橋藝陣文化祭創新主視覺亮相

路口車不停讓行人　里港警9／2起連3天大執法

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語

四叉貓赴北檢聲援柯文哲現場　控直播器材被搶

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

柯文哲拒休息想逕自離開 北檢認串證之虞當庭逮捕

快訊／柯文哲遭「當庭逮捕」　拒絕夜間偵訊聲請法院提審

館長澄清「包圍地檢署」難信柯文哲貪：低情商的笨蛋

台東最美星空音樂會終場綠島開唱　1500名觀眾好嗨

高雄海灣公益音樂派對　2千人共襄盛舉募集6千張發票助公益

213越客包機訪花蓮！首日暢遊東大門夜市　享受夜生活

2024「蓮潭手搖盃」交流賽登場　6高雄龍舟隊激烈拼戰

2024雲林國慶焰火市集開放報名！招募400在地特色攤商

台南勞局桶箍資源　做工行善團志工攜手修繕助弱

開學季腸病毒進入高峰期　雲林縣衛生局籲勿輕忽防疫

雲林縣府推「雲青理財學院」免費講座　助青年建立正確理財觀念

「國慶在雲林祈福好台灣」　西螺大橋藝陣文化祭創新主視覺亮相

路口車不停讓行人　里港警9／2起連3天大執法

台東最美星空音樂會終場綠島開唱　1500名觀眾好嗨

見不得光？台中12男女7車出沒...車牌全數「黑口罩」遮擋

高雄海灣公益音樂派對　2千人共襄盛舉募集6千張發票助公益

213越客包機訪花蓮！首日暢遊東大門夜市　享受夜生活

《單身》廈情「遭圍堵碰肩」強迫自拍　張語噥怒：能有點分寸感嗎

UBA千分最速男劉丞勳領軍　亞大籃睽違8年復辦6強爭霸

婦人口臭多年竟是「食道卡滿食物渣」　醫揪關鍵原因：再拖恐害肺炎

南港車站遭「宇宙機器人」入侵　6公尺巨萌玩偶佔領廣場

清晨北宜跑山狗狗突竄出　重機男狠摔骨折...米克斯慘死

台灣人生講師在新加坡賣課！爽收667萬卻放鳥　學員貸款繳費沒課上

「啦啦隊女神」瑟七突官宣：我是阿崔的　崔維斯臉紅首回應「一切來得很突然」！

地方熱門新聞

嘉義景觀酒店優惠活動　6個6爽住萬元套房

高雄六龜大津橋沙洲驚傳6人受困

刺客重機車隊送愛到偏鄉

「品味南投」中秋市集9／7、8登樹德半山夢工廠

新北績優宗教團體表揚大會　侯友宜盼將助人精神發揚光大

南投農村社區土地重劃業務說明會9/2、10登場

新北農村好物SOGO忠孝館開賣　9／17前消費滿額送好禮

東石海之夏煙火秀塞爆　散場出動空拍機

謝國樑偕張啓楷參訪六堵科技園區

雲林國慶焰火市集開放報名　招募400特色攤商

提升基隆消防局救災能量　林苑琳捐贈1輛消防警備車

高雄長庚將接手經營大同醫院

台南市北區9月新增4處科技執法正式啟用

基隆幼兒展現烹飪好手藝　親子DIY手作體驗香蕉蒸糕

更多熱門

相關新聞

國慶在雲林　西螺大橋藝陣文化祭創新主視覺亮相

國慶在雲林　西螺大橋藝陣文化祭創新主視覺亮相

「2024年西螺大橋藝陣文化祭」今年邁入第三屆，將於10月5、6日在西螺大橋舉行。繼2023年藝陣文化祭慶祝西螺大橋通車70周年，參與國際獎項協會IAA MUSE Design Awards一舉拿下Event - Cultural Even(文化活動)及Event - Celebration Event(節慶活動)兩項金獎殊榮，今年西螺藝陣文化祭將再帶來新面貌。

傳遞關懷與溫情！雲林9/8新住民中秋聯歡

傳遞關懷與溫情！雲林9/8新住民中秋聯歡

「柚香柚幸福」　斗六文旦節膨鼠公園熱鬧登場

「柚香柚幸福」　斗六文旦節膨鼠公園熱鬧登場

護鄉親生命！雲林交通安全月啟動

護鄉親生命！雲林交通安全月啟動

芭樂+芒果2包659坑殺港客　2水果攤喊冤：不是我

芭樂+芒果2包659坑殺港客　2水果攤喊冤：不是我

關鍵字：

國慶焰火市集雲林攤商

讀者迴響

熱門新聞

ATM存170萬　她轟陳佩琪：如詐騙車手

前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」

獨／太妍也難救票房！美聲降臨高雄　「搖滾區空一半」粉絲反應曝光

阿婆賣臭紅豆餅　網：住三蘆都知道她

日版燒肉粽！女高中生12樓墜亡　壓死無辜OL

陳佩琪帳戶百萬來源曝光！　檢認是不明金流

摩羯颱風最快明生成　預估路徑「包括登陸台灣」

辦公室飄惡臭　女同事「死在座位4天」才被發現

3年輕人鬼月墾丁夜探廢墟　驚見2乾屍！

傳陳佩琪金流是亡母手尾錢　民眾黨：是父往生

柯文哲遭聲押　律師：阿北有幾個選擇，但選最不好的一個

他批張國煒「降落技術不行」　釣出本人21字回應

陳智菡：柯文哲家連用ATM都有罪

渾圓胸肌＋公狗腰　盧廣仲變巨本人回應！

「中國輝達」突倒閉！400多員工原地失業

更多

最夯影音

更多

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面