傳遞關懷與溫情！雲林9／8新住民中秋聯歡

▲雲林縣政府將於9月8日在斗六市膨鼠森林公園舉辦「113年新住民聯歡活動-異同團圓慶中秋」，安排新住民歌舞表演、異國美食品嚐及文化體驗等活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為表達對新住民朋友的關懷之意，將於9月8日在斗六市膨鼠森林公園舉辦2024年新住民聯歡活動「異同團圓慶中秋」，安排新住民歌舞表演、異國美食品嚐及文化體驗等活動，邀請新住民朋友及眷屬參與同歡。

縣長張麗善指出，雲林縣有1萬7千多位新住民朋友，因新住民姊妹與母國家人各聚一方，縣府連續3年在中秋節前夕舉辦活動，讓新住民將思念寄予月亮帶回家鄉，不論新住民朋友來自哪一個國家，只要來到雲林縣，都希望透過這個活動，可以讓大家互相關懷，增進彼此的情感。

張麗善表示，新住民姊妹從異國他鄉來到台灣，不僅在文化習慣上的差異要重新適應，還需肩負起照顧家庭之重擔，真心感謝她們為雲林的付出與貢獻，所以雲林縣是目前全國唯一舉辦新住民模範母親表揚活動的縣市，縣府民政處為協助新住民融入地方文化，還舉辦新住民語言訓練、機車駕訓等課程，希望能成為新住民朋友最大的後盾。

民政處長蕭德恕指出，本次活動以異國文化體驗為主軸，有精彩的新住民團體表演，並提供5種異國料理及2種風味飲品，共計1000份美食品嚐，活動安排如印尼竹竿舞、越南筷子球等挑戰、異國玩童DIY體驗等，能一秒抵達他鄉感受異國文化之美。此外，還有親子氣墊嘉年華及多件節能家電及豐富摸彩品獎項，讓鄉親「異」同挑戰。

▲「113年新住民聯歡活動-異同團圓慶中秋」，還有親子氣墊嘉年華及多件節能家電及豐富摸彩品獎項。（圖／記者蔡佩旻翻攝）