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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／被指關鍵共犯！邵琇珮昨已回台　向李四川喊冤：依法請假沒有潛逃

▲台北市副市長李四川。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長李四川。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

北檢偵辦京華城容積率圖利弊案，偵訊前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲後，北院2日凌晨諭知柯無保飭回，彭則羈押禁見，且北院說明有一位關鍵共犯「（北市都委會執秘）邵琇珮」因畏罪而潛逃中。但《東森新媒體ETtoday》接獲消息，邵琇珮在8月17日至9月1日依法請假，早在昨天就已回台，身兼都委會主委的台北市副市長李四川也證實此事，表示對方今早有傳LINE表達「沒有畏罪潛逃」，是檢調沒有約談。

北院指出，彭振聲時任台北市副市長，並且是都委會會議主席、本案PM即專案管理人，於都委會多次會議，或預設立場，或違反議事規則，或無視委員之反對意見，或指定支持補償京華城之委員以及較無經驗之委員擔任專案小組之召集人，勘認彭為本案上層及關鍵角色，對於犯罪事實應知之甚詳，且與其他共犯利害一致。

此外，北院在裁定書中提及另一共犯名字「邵琇珮」，指邵為京華城案共犯，且「顯可疑係因畏罪而潛逃中」，因此勘認彭振聲與本案共犯已有互相配合為不實陳述之動機及可能，考量本案仍有諸多事實未明，而被告、共犯均已有不據實陳述之情形，有相當理由足認被告有勾串共犯之虞，且本案所涉罪名重大、所圖利益及賄賂之金額均極為龐大，認為有羈押必要，因此裁定彭振聲羈押禁見。

▲▼雙城論壇公共住宅與都市更新分論壇，北市都發局總工程司邵琇珮。（圖／記者林敬旻攝）

▲邵琇珮。（資料圖／記者林敬旻攝）

而台北市議會京華城案調查小組召集人、國民黨台北市議員游淑慧也隨即在臉書上提及，邵琇珮是現任都委會執祕、前都發局總工程司，自己5月閱卷開始後，發現對方角色特別，在進行訪談後，當時就直接私下通報市府預警此人，「8月26日邀請彭振聲來議會約談時，也特別要求邵必需要來交叉對證，結果發現她已請兩週休假，上週我才去電廉政人員提醒她會不會不回來？沒想到早上看到檢察官昨晚新聞稿，說她畏罪潛逃。唉。」

但《東森新媒體ETtoday》掌握，邵琇珮向台北市政府自8月17日至9月1日請假出國去日本玩，且已經於9月1日回國。對此，身為都委會主委的李四川也向《東森新媒體ETtoday》證實此事，表示邵琇珮本來就依照規定請假到9月1日，確定人已經回台，檢調1日也沒有做約談動作。

李四川提及，邵琇珮2日早上6時3分有傳LINE訊息給他，表示依法請假到9月1日、人已經回台灣，是檢調沒有約談，「我（邵琇珮）沒有畏罪潛逃」，邵也表達會跟北市政風處另做報告。

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