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快訊／彭振聲「戴腳銬」緊急送醫！　照片曝光

【獨家照片】【京華城案延燒】直擊大熱天穿紅外套　彭振聲身體不適戴腳銬送醫

▲台北市前副市長彭振聲遭聲押禁見，他在中午左右因身體不適送醫，但腳上仍配戴腳銬。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

檢廉偵辦京華城案，前天以被告身分約談台北市前副市長彭振聲後將他聲請羈押禁見，他在今（1日）中午左右反應身體不適，台北地院立刻將他送醫，本刊也獨家拍到他上救護車過程，身體狀況看來還好，甚至盯著本刊攝影記者。

中午12點半，突然有救護車急駛至台北地院，由於附近道路集結小草抗議，警方進行道路管制，救護車直驅囚車道準備載走彭振聲。

【獨家照片】【京華城案延燒】直擊大熱天穿紅外套　彭振聲身體不適戴腳銬送醫

【獨家照片】【京華城案延燒】直擊大熱天穿紅外套　彭振聲身體不適戴腳銬送醫

本刊直擊，彭振聲可能怕被媒體拍到，救護車原本停在車道下方的正中央處，後來又倒車移動，將角度卡得死死，擺明不讓媒體拍到。

本刊直擊，即便戶外超過30度，彭振聲仍穿著紅色外套，他先坐上消防人員準備的救護輪椅，隨後步上救護車，神態看來與平常無異。

由於台北市京華城的容積率於柯市府任內暴增到840％，外界質疑市府高層護航業者海撈百億，市議員應曉薇曾找彭振聲陳情，因柯文哲交辦，彭振聲又組專案小組處理，專案小組質疑柯市府政策轉變過程，有人涉及索賄。

【獨家照片】【京華城案延燒】直擊大熱天穿紅外套　彭振聲身體不適戴腳銬送醫

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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