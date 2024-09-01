曝柯文哲「魚果市場」涉圖利中工50億　簡舒培：就是威京旗下公司

▲前台北市長、民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

前台北市長柯文哲因京華城案遭聲押禁見，任內「第一魚果市場改建案」也被爆出爭議。對此，民進黨台北市議員簡舒培今（1日）表示，柯文哲與威京集團相關的，可不只京華城一個案子，第一果菜魚類批發市場改建案的得標者，就是威京旗下的中華工程，柯文哲「減項發包」強迫繼任市府買單，涉嫌圖利50億，不曉得酒酣耳熱之際，有沒有跟沈慶京聊到京華城容積和魚果市場改建案？



簡舒培表示，柯文哲昔稱「杜絕追加預算，嚴格財政紀律」，但任內果菜市場卻「減項發包」強迫繼任市府買單，涉嫌圖利中華工程50億。

簡舒培表示，柯文哲從住家被搜索開始，演了好大一齣名叫「政治受虐兒」的狗血劇，最後北檢依貪污治罪條例「違背職務收賄」、「圖利」等罪嫌將他聲押禁見，顯示檢方已發現不明金流。

簡舒培指出，但柯文哲與威京集團相關的，可不只京華城這一個案子，第一果菜魚類批發市場改建案中，柯市府與威京旗下的中華工程簽訂的工程契約載明，「第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程地上6層以上（含屋頂）建築工程，屬本契約後續擴充，契約價金另行議定」。而這條規定，迫使接任的蔣市府必須編列近50億的追加預算給中工。

簡舒培再指，柯市府以「減項發包」的形式把部分樓層減項，在中華工程順利得標後，合約直接記載未來要把減掉的樓層再蓋回去，由於合約已經記載了，後續工程也只會由中工來做，未來的追加預算自然也直接落入中工的口袋。

▼簡舒培貼出柯文哲任內「魚果市場改建案」合約內容。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培，點圖放大）

簡舒培批評，柯文哲過去曾把「追加預算」這件事情罵到沒一塊好，自己卻一邊打著財政紀律的大旗，一邊透過各種手法圖利財團，慷全台北市民之慨，強迫繼任市府買單，再繼續站在一旁說風涼話罵別人沒有財政紀律。

最後，簡舒培大酸，巧合的是，魚果市場的得標者，就是現在京華城案威京集團旗下的中華工程，柯文哲自己也承認曾經跟沈慶京在陶朱隱園高唱KTV，不曉得酒酣耳熱之際，有沒有聊到京華城容積和魚果市場改建案？柯文哲未來都要再跟檢調解釋清楚！

對此，民眾黨緊急應變小組則回應，現在對柯文哲、民眾黨指控標籤非常多，在台北市議會過去針對所有標籤都有成立專案小組，藍綠白議員都很清楚，魚果市場在議會討論多時，今天還想刻意操作，擺明無限上綱，欲加之罪何患無辭！

▼民進黨台北市議員簡舒培。（圖／記者屠惠剛攝）