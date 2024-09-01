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國內首批鐵道檢查員「挖角運安會、雙鐵高手」　揪出381項問題

▲▼交通部首設鐵路監理檢查員機制，目前已有2人完成受訓，正式上線啟動對台鐵安全檢查。（圖／鐵道局提供）

▲國內首批鐵道監理檢查員編制已有37人，分別來自運安會、雙鐵和捷運公司人才。（資料圖／鐵道局提供）

記者李姿慧／台北報導

為把關鐵道安全，交通部鐵道局成立首批鐵道檢查員，目前編制已達37人，挖角運安會、高鐵、台鐵、各捷運公司等高手加入，2年多來針對高風險等主題不定期檢查揪出381項問題。鐵道局長楊正君表示，檢查員對鐵道行車安全改善已取得初步成效。

台鐵發生普悠瑪號出軌事故後，交通部鐵道局參考民航檢查員制度，籌組鐵道監理檢查員成軍，員額42人，迄今已招募37人，鐵路檢查員來自各鐵路機構，除有大學以上學歷，且具鐵路系統等專長和經驗，經鐵道局訓練合格才聘用，除自國家運輸安全調查委員會挖角1人外，來自高鐵有14人，北捷、桃捷也各有14人跳槽任鐵道檢查員，另來自新北捷運和台中捷運各5人，以及高捷2人、台鐵2人、顧問公司和民營單位5人，延攬高鐵、台鐵和各捷運等高手加入。

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體檢鐵道檢查員成效，楊正君表示，過去2年多來，鐵道檢查員對鐵路機構檢查發揮效果，包括人員合格性、執勤前檢測譬如酒測等，明顯在鐵路行車安全改善取得初步成效，截至今年8月，鐵道檢查員針對各鐵路機構合計共開出缺失事項11項、觀察與應改事項223項、建議事項147項，另針對違反《鐵路法》部分，也對台鐵公司未改制前的台鐵局3件違規包括人員資格不符、未執行酒測等開罰210萬元，對高鐵早期因聘用外籍員工未依規定報准也曾開罰。

▲▼交通部首設鐵路監理檢查員機制，目前已有2人完成受訓，正式上線啟動對台鐵安全檢查。（圖／鐵道局提供）

▲鐵道檢查員2年多來針對高風險等不定期檢查發現381項問題。（資料圖／鐵道局提供）

楊正君表示，透過檢查，發現鐵路機構非常多不符合事項，開出缺失、觀察應改善事項和建議事項，在年度定期和不定期等不斷檢查過程當中，長期一段時間下來，鐵路機構就會嚴格遵守，相關事項都在收斂，代表安全性也在提升。

除透過鐵道檢查員制度提升鐵路機構安全外，鐵道局也推動國家智慧鐵道系統發展，楊正君表示，因國內鐵道系統尚無一致性的資通訊技術規範，不利全國整體鐵道系統發展和鐵道監理業務，已著手推動智慧鐵道計畫，經費約3億多元，鐵道局112年底完成技術規範初審提報交通部，且與桃園捷運合作，今年進入最終期末報告，預計年底發表。

▲▼ 鐵道局長楊正君專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲鐵道局長楊正君。（圖／記者黃克翔攝）

楊正君表示，鐵道局建立鐵道雲，建立資通訊標準、格式，要求全國包括高鐵、台鐵、林鐵、糖鐵和5家捷運等鐵道9兄弟加入，目前除桃捷已推「桃捷雲」外，台鐵也著手推動「台鐵雲」，明年開始鐵道局將提出補助機制，進一步引導各鐵路機構發展共通性智慧鐵道系統。

楊正君說明，以「桃捷雲」智慧鐵道為例，列車在軌道上行駛，可跟軌道訊號發射端子訊息交換，一旦地面兩組應答器都故障，列車讀取不到資訊，就會失去定位，不知前方路線資訊，在安全機制下，列車將停車確保安全，但也會產生延誤，透過智慧雲，未來地面兩組應答器中，只要其中一組故障，另一組正常下，雖列車可正常行駛，但通過後就可發現其中一組故障、提早更換維修，避免兩組應答器故障讓列車停車延誤情況，提高系統穩定性。

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