驚險！高雄大車轉彎近百籃「空酒瓶噴飛」　滿地碎片畫面曝

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄前鎮區新生路與漁港路口今（29）日11時許發生一起交通事故，一輛大車從新生路要左轉往漁港路時，後車廂載運的80、90籃空酒瓶全噴飛，地上滿地都是碎玻璃，所幸現場無造成人員受傷。詳細肇事責任將由交通大隊進行後續分析研判。

▲高雄大車轉彎「空酒瓶噴飛」碎滿地，驚險畫面曝。（圖／記者吳世龍翻攝）

經初步了解，大車駕駛41歲衛姓男子，當時由新生路中間快車道由北向南行駛至肇事地點，左轉向東往漁港路方向行駛時，自述因右前車輪，輾壓到路面坑洞致後車廂向右傾斜，車廂內的貨物空酒瓶傾倒至路面，未與其他人、車碰撞。

▲▼高雄大車轉彎「空酒瓶噴飛」碎滿地，驚險畫面曝。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方表示，衛姓駕駛酒測值為0，現場無人受傷，詳細肇事責任將由交通大隊進行後續分析研判。另依據道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款：汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散、脫落掉落，處汽車駕駛人新臺幣3000元以上18000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

此外，依據道路交安全規則第77條汽車裝載之規定，汽車裝載時載運人客貨物必須穩妥，車門、車廂應能關閉良好，物品應捆紮牢固，堆放平穩，不得突出車身兩側。