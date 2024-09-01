琉球迎王祭典9／3展開　51艘船隊海上遶行…東港警力全投入疏導

▲小琉球迎王祭典3日起舉行，東港警分局規劃好交通疏導勤務因應 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

甲辰正科(三年一科)小琉球三隆宮、東港東隆宮及南州溪洲代天府將分別舉行迎王平安祭典，第1場由小琉球三隆宮率先自9月3日起至9月9日止一連7天，於9月3日上午7時至10時繞境隊伍由三隆宮出發往白沙碼頭，約51艘船海上遶行琉球島海域再返回三隆宮；12時至24時遶境隊伍由三隆宮出發前往白沙尾中澳沙灘盛大舉行「請王」儀式揭開序幕。

東港警分局為小琉球迎王祭典期間治安維護及交通管制工作順利，舉行多次召開相關協調會，活動期間更動員分局全體警力、民防、義警、義交、志工，預期因海邊人潮眾多，警方除交通管制外還需兼顧維護海邊民眾安全。請王儀式後隨即展開為期7天平安遶境活動。

平安祭典活動期程，3日白沙碼頭逡港腳恭請王駕、4日遶境區域大寮角(大福村)、5日遶境區域天台角(南福村、天福村)、6日遶境區域杉板路角(上福村、杉福村)、7日遶境區域白沙尾角(本福村、中福村、漁福村)、8日王船平安繞境琉球鄉、9日1時至4時由三隆宮出發前往中澳沙灘送王駕，所行經之路線人潮將湧入，警力部署每天於遶境地區、路線作重點規劃部署及機動調整實施交通管制。

9月8日王船遶境，行經路線採彈性交通管制；9月9日凌晨1時為歡送王駕活動，隊伍將由三隆宮集結出發護送王船至中澳沙灘送王，預估參與信眾人潮眾多。

分局長高志正表示，琉球三隆宮迎王祭當地居民多數返鄉參與，警方將於東港東琉碼頭、新園鹽琉漁港(新園海洋航運園區)及琉球白沙碼頭加強交通疏導，另預計將吸引大批信徒及遊客湧進活動現場中澳沙灘，包括琉球四角頭神轎及來自各地廟宇神轎、陣頭，將會場擠得水洩不通，員警抱持著辦喜事、服務心及同理心來服務群眾，期盼甲辰正科迎王祭典順利圓滿，呼籲民眾參加迎王祭活動，請遵守員警指揮，並注意自身安全，如需警方協助可撥打110或琉球分駐所電話08-8612231報案。