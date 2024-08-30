　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

1年級新生拒進教室！坐人行道鬧脾氣　潮州分局長勸15分鐘

▲潮州警分局長林明波加入勸導學童進教室上課 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局長林明波加入勸導學童進教室上課 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局及潮州警分局分別在今(30)日開學日啟動「護童專案」勤務，讓家長及學校導護志工人員感到很貼心，其中潮州警分局林明波執勤中還遇到1名一年級新生拒絕進校室上課，會同老師一起勸了15分鐘，終於讓他進教室上課。

▲潮州警分局長林明波加入勸導學童進教室上課 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局長林明波加入勸導學童進教室上課 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局因應開學日，啟動「護童專案」勤務。由分局長高志正帶隊會同員警、義交、導護志工等民力共同執行維護學童安全，並協助學校引導學童安全地過馬路、宣導學童交通觀念及如何保護自身安全。

另提醒家長接送學童上、下學請提早出門，避免因人車雍塞延誤時間，另切勿併排停車或滯留而影響到交通順暢。更呼籲家長要有安全駕駛觀念，不論騎車還是開車，行經路口請減速慢行，遇有行人穿越，請務必停讓行人；另向學生宣導行人過馬路，也要遵守號誌，務必走斑馬線。讓「停讓觀念」融入我們的日常生活，不僅能降低交通事故發生，對小朋友也是最好的教育。

潮州警分局長林明波也帶隊執行開學日護童專案，因應開學日當天學校周邊人、車潮增加造成交通衝擊，加強警力規劃，派遣充足警力，全力維護學童安全，並提醒家長於接送孩童時，請務必注意行車秩序，不爭先恐後，不交通違規，維護學童安全。

▲潮州警分局長林明波加入勸導學童進教室上課 。（圖／記者陳崑福翻攝）

執勤過程，還遇到1位就讀小一的新生，面對陌生的校園及老師無法適應，進入教室看到媽媽離開，就衝出來，一直黏著媽媽坐在人行道地上，淚眼汪汪說：「不要、不要」不想進教室，老師連忙進行勸說無效，一旁督勤的林明波分局長也上前關心幫忙勸說，經15分鐘他才進教室。

林分局長表示，護童專案是分局重點勤務之一，由同仁結合導護老師以及志工媽媽，協助疏導校門口的車流避免汽機車違停，讓學童們安全無虞地穿越馬路進入校園，並於上、放學時段也針對校園周邊加強巡邏的密度增加見警率，全力保護學童上下學安全。

ET快訊
快訊／新北民進黨議員「當選無效確定」
莉莉辭世...晚年受中風所苦　拆除彰化老家移居新北治療
民眾黨緊急召開中央委員會　吳春城：黨不能一天沒有主席
柯文哲被廉政署帶回調查　民眾黨將成立應變小組力挺捍衛清白
珊珊強襲日本！　班機降落前「劇烈搖晃」乘客嚇哭
快訊／台灣老少配始祖「莉莉」病逝　享壽73歲...女兒低調辦
周玉蔻爆柯文哲下周赴美　民眾黨駁：哪裡偷聽到這種不實消息？
柯文哲請假3個月　吳子嘉曝「為了保住1件事」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南「府城福陽閣」募集白米物資活動寄普　呼籲各界伸出援手

1年級新生拒進教室！坐人行道鬧脾氣　潮州分局長勸15分鐘

「打造信賴沙崙資安攏總有」　黃偉哲攜手中央與產業共創智慧資安新高地

新北蘆洲戶政所擋下22起偽冒案　獲內政部、新北市雙料績優機關

全台行人交通事故死亡數上升　中警9月起大執法...70路口加強取締

逗陣來聽講　南消一大隊至電視台分享六甲火警案探討議題

國小新學期開學首日南警啟動護童專案　各分局啟動守護學童安全

斥資700萬！鳳林國小活動中心耐震再升級　指定緊急避難庇護所

花蓮免費營養午餐再優化！　口感、營養均衡、在地有機兼顧

里港警開學日加強交通疏導！確保學童安全　民眾喊讚

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

大姊穿恐龍裝接機給驚喜　二姊出關撲上去擁抱笑翻

池昌旭現身台北101！　最想餛飩麵：一下機就吃了❤️

宏都拉斯斷交台灣後蝦農苦　損失13.7億業者吐心聲

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

台南「府城福陽閣」募集白米物資活動寄普　呼籲各界伸出援手

1年級新生拒進教室！坐人行道鬧脾氣　潮州分局長勸15分鐘

「打造信賴沙崙資安攏總有」　黃偉哲攜手中央與產業共創智慧資安新高地

新北蘆洲戶政所擋下22起偽冒案　獲內政部、新北市雙料績優機關

全台行人交通事故死亡數上升　中警9月起大執法...70路口加強取締

逗陣來聽講　南消一大隊至電視台分享六甲火警案探討議題

國小新學期開學首日南警啟動護童專案　各分局啟動守護學童安全

斥資700萬！鳳林國小活動中心耐震再升級　指定緊急避難庇護所

花蓮免費營養午餐再優化！　口感、營養均衡、在地有機兼顧

里港警開學日加強交通疏導！確保學童安全　民眾喊讚

首例！父送「林聰明砂鍋魚頭」賄選　新北議員黃俊哲當選無效確定

馬祖藝術島本周前進光州雙年展　台灣戰地文化登上國際舞台

姚立明任司法院副院長　國民黨：對大法官崇高地位的羞辱

4男女夜店「一片肉色」全裸狂歡！　露點熱舞搶免費iPhone

莉莉柯林斯接下氣泡水品牌大使！宣傳照秒變《艾蜜莉在巴黎》太美了

侏羅紀公園高雄版「二哈大軍」馬路狂奔　飼主沒牽繩這下慘了

老少配始祖莉莉辭世！晚年受中風所苦　拆除彰化老家移居新北治療

總統府公告大法官名單　國民黨團轟：憲法法庭將是民進黨的附隨組織

「石垣島－基隆」定期渡輪要來了！明年秋天啟航、每周3來往航班

台積電漲1元收944　台股小漲66點來到22268點

地方熱門新聞

女子險遭假美國醫生交友詐騙

半導體大廠投資設廠台南經濟轉型AI發展

1年級新生拒進教室　潮州分局長勸15分鐘

瞬間暴雨狂炸！　南投名間馬路淹成黃河

陳亭妃協調台電9月底完成西門路管線遷移以利箱涵完工

南投醫院為壯年手傷職災患者安排鏡像治療助重返職場

秘境電視轉播站　普渡祭品是蘆筍、靠得住

2024台中購物節招募說明會備戰

2024年國小新學期開學首日南警啟動「護童專案」

信義鄉布農勇士定向越野賽9／21登場

新竹休旅車「硬上後車」　全場嚇壞圍觀

樂天棒球場停車難　市府興建立體停車場解決

嘉義縣表揚會考成績卓越學生學校

南消一大隊至電視台分享六甲火警案探討議題

更多熱門

相關新聞

里港警開學日加強交通疏導！確保學童安全

里港警開學日加強交通疏導！確保學童安全

今（30）日是各國中、國小開學日，各學校門口又恢復了以往的人潮及車流，里港警分局長指示轄區各分駐派出所即日啟動「護童專案」，並藉此宣導交通部即將開始推動的交通安全月活勤，確保學童上下學安全。

台東警加強宣導高齡者交通安全觀念

台東警加強宣導高齡者交通安全觀念

獨／雙北警把罰單當支票開　士檢深夜聲押1人

獨／雙北警把罰單當支票開　士檢深夜聲押1人

交通安全月推「縣市吉祥物LINE貼圖」　9月改善900處易肇事路口

交通安全月推「縣市吉祥物LINE貼圖」　9月改善900處易肇事路口

東港民防中隊基本訓練　迎接屏東三大迎王祭典

東港民防中隊基本訓練　迎接屏東三大迎王祭典

關鍵字：

開學日潮州東港警察交通安全

讀者迴響

熱門新聞

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

即／東京2市避難指示！2.3萬人被要求撤離

男揪「換妻毒趴」不爽妻被上　仙人跳把朋友打成豬

快訊／檢調入家搜索4小時　柯文哲喊坦蕩斥：執政當局有什麼證據

應曉薇黑歷史起底　男友爆是「情色大亨」松聯前堂主

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

快訊／京華城弊案重大發展！　柯文哲住處今早被搜索

周玉蔻：柯文哲已安排下周一前往美國　陳佩琪明天飛

藏壽司：吉伊卡哇扭蛋活動將提前結束　

台網紅「西藏巧遇」被罵　華航林依晨：問心無愧

小粉紅又來！國際射擊賽搶走中華民國國旗

妹撞見爸爸性侵姊姊　驚揭姊妹都是性奴

館長曾喊「柯若被帶回就帶人包地檢」：試試看

早起嘴巴又臭又苦？醫曝「5疾病」警訊

沈慶京收押關鍵原因曝光　藏身「逃生梯」被發現

更多

最夯影音

更多

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面