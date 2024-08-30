1年級新生拒進教室！坐人行道鬧脾氣　潮州分局長勸15分鐘

▲潮州警分局長林明波加入勸導學童進教室上課 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局及潮州警分局分別在今(30)日開學日啟動「護童專案」勤務，讓家長及學校導護志工人員感到很貼心，其中潮州警分局林明波執勤中還遇到1名一年級新生拒絕進校室上課，會同老師一起勸了15分鐘，終於讓他進教室上課。

東港警分局因應開學日，啟動「護童專案」勤務。由分局長高志正帶隊會同員警、義交、導護志工等民力共同執行維護學童安全，並協助學校引導學童安全地過馬路、宣導學童交通觀念及如何保護自身安全。

另提醒家長接送學童上、下學請提早出門，避免因人車雍塞延誤時間，另切勿併排停車或滯留而影響到交通順暢。更呼籲家長要有安全駕駛觀念，不論騎車還是開車，行經路口請減速慢行，遇有行人穿越，請務必停讓行人；另向學生宣導行人過馬路，也要遵守號誌，務必走斑馬線。讓「停讓觀念」融入我們的日常生活，不僅能降低交通事故發生，對小朋友也是最好的教育。

潮州警分局長林明波也帶隊執行開學日護童專案，因應開學日當天學校周邊人、車潮增加造成交通衝擊，加強警力規劃，派遣充足警力，全力維護學童安全，並提醒家長於接送孩童時，請務必注意行車秩序，不爭先恐後，不交通違規，維護學童安全。

執勤過程，還遇到1位就讀小一的新生，面對陌生的校園及老師無法適應，進入教室看到媽媽離開，就衝出來，一直黏著媽媽坐在人行道地上，淚眼汪汪說：「不要、不要」不想進教室，老師連忙進行勸說無效，一旁督勤的林明波分局長也上前關心幫忙勸說，經15分鐘他才進教室。

林分局長表示，護童專案是分局重點勤務之一，由同仁結合導護老師以及志工媽媽，協助疏導校門口的車流避免汽機車違停，讓學童們安全無虞地穿越馬路進入校園，並於上、放學時段也針對校園周邊加強巡邏的密度增加見警率，全力保護學童上下學安全。