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台東警加強宣導高齡者交通安全觀念　強化道安知能

▲警方加強宣導高齡者交通安全觀念。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警方加強宣導高齡者交通安全觀念。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

有鑑於台東縣高齡者肇事率居高不下，為強化高肇事高齡者的交通事故防制，台東縣警察局員警主動深入社區、部落針對高齡者日常生活及使用之交通工具傳授「避免交通事故、減輕交通傷害、交通事故自我防範、交通事故危機處理」等道安相關知識，期盼能提升高齡者交通安全知能及風險意識，也宣導民眾將正確觀念傳達給家中高齡者，以降低交通事故發生，共同守護高齡者交通安全。

交通警察隊隊長劉正達表示台東縣112年發生交通事故計有死亡74人，受傷5043人，其中高齡者死亡計20人占27%、受傷848人占16.8%，經分析在過去一年內有44人反覆發生兩次以上交通事故之高齡者，而肇事原因以「不當駕車行為(自撞)」為主因，其次為「未依規定減速」及「未注意車前狀況」。

為提升高齡者用路安全，期透過精準宣導減少高齡者交通事故發生，台東縣警局持續利用社區治安座談會、社區關懷據點、文化健康站等各場所，宣導夜間外出時穿亮色衣物、依照燈號指示通過路口、騎車時一定要戴安全帽、穿越道路務必注意左右看有無來車等交通安全觀念，並提醒高齡者上路前評估自身身心狀況，如有熬夜、過勞或服用有副作用之藥物切勿勉強上路。

劉正達表示我國已邁入超高齡社會，銀髮族隨著年紀增長會影響到駕車時的反應和靈敏度，潛在的交通事故風險也相對提高，自106年7月1日起規定75歲以上高齡駕駛人每三年需通過體格檢查及認知功能測驗才可換發汽、機車駕照，未依法辦理換照上路經查獲者，將依照「道路交通管理處罰條例」第22條第1項第7款規定處一千八百元以上三千六百元以下罰鍰，並禁止駕駛。特別提醒75歲以上高齡者評估自身身心狀況盡速換照，以免傷了荷包。

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