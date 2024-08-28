獨／再揪出老鼠屎！　雙北警涉收錢開不實罰單　士檢深夜聲押1人

▲新北市淡水警分局、北市北投警分局自檢清查發現馮姓員警及劉姓員警（紅圈）疑收賄開立不實罰單。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、戴上容／台北報導

再揪出老鼠屎！前年新北警爆集體「開假紅單」貪污收賄，警政署通令全面清查，新北市淡水警分局、北市北投警分局主動提供可疑查詢名單比對，士林地檢署今（28）日悄悄指揮警政署政風室等單位搜索，帶回馮姓、劉姓員警及1名林姓被告，晚間複訊後依《貪污治罪條例》圖利等罪聲押馮員，其餘2人請回。

2021年新北市警局發現樹林警分局三多派出所幾名警員狂開「牌照吊扣期間行駛」的罰單，決定函請新北檢偵辦。新北檢經半年多蒐證，指揮警調兵分29路，執行搜索，一共約談涉案警員、代辦業者等共79人。

經查發現，代辦業者透過人脈交情，勾結想賺外快的警員，由代辦業者故意把扣牌車違規開上路到定點，讓合作的警員幫開「牌照吊扣期間行駛」的罰單，並論件支付警員數萬元酬勞，後續由代辦業者找檢驗廠為車主處理重新領牌事宜，2023年依貪污等罪，起訴22名員警、15名代辦業者及代檢廠員工等人。

▼淡水警分局馮姓員警晚間複訊遭聲押。（圖／記者黃宥寧攝）

北投、淡水警分局持續清查「漏網之魚」，赫然發現，馮姓員警在淡水分局服務近10年，卻涉從2022年至2023年間，開立4件不實罰單，劉姓警員在北投交通分隊也有此舉，兩分局本於警紀警辦、自檢自清報請地檢署偵辦。

士林地檢署肅貪組今（28）日指揮警政署政風室等單位執行搜索，帶回馮員、劉員及1名林姓被告，晚間複訊後依《貪污治罪條例》圖利等罪聲押馮員，其餘2人請回；士院漏夜開庭，裁定馮員12萬交保。