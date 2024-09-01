泰假酒中毒案增至7死！　2兄弟遭逮認「甲醇混水」釀酒

▲泰國假酒中毒事件已釀7死。（圖／翻攝自ข่าวสด ）



記者張方瑀／綜合報導

泰國曼谷日前爆發「假酒中毒」案件，截至目前已造成7人死亡，另有近40人住院治療。泰國警方追蹤假酒銷售地點後，逮捕了一對涉嫌製造假酒的兄弟。

綜合外媒報導，泰國假酒案最新一名死者是來自帕堯府（Phayao）的一名男性，他到曼谷探望兒子後，在當地買了一瓶酒回到帕堯府，最後一次喝酒是在8月28日，他隨後出現視線模糊的狀況，到了8月29日開始呼吸急促，緊急送往醫院治療，但仍在8月31日死亡。

目前「假酒中毒」案件死亡數達7人，還有37人因酒精中毒症狀，正在醫院接受治療，部分患者必須戴上呼吸器或進行血液透析（洗腎），若腎臟功能無法恢復，恐怕需要終身洗腎。

泰國當局追蹤後發現假酒銷售地點位於曼谷Saphan Sung區，有一名49歲女子被控涉嫌非法生產酒類。不過，這名女子稱，自己和家人出售草藥酒已經數十年，從未出現問題，並補充說她的配方只使用天然成分，並未添加甲醇。

女子表示，她在一年前雇用一對兄弟來釀酒，由於他們釀製的酒類味道正常，所以就持續訂購，直到事件爆發前一周，有顧客和她反映，酒的味道不太一樣，「我打電話給這對兄弟，詢問他們是否改變了配方，但他們拒絕告訴我，只說他們進行了調整。」

女子接著說，「當我嘗試最新一批酒時，我有出現一點腹瀉，但並不嚴重。後來，我得知有人因飲用這批酒而死亡，這讓我感到非常震驚，無法相信這樣的事情會發生。」

後來警方逮捕了分別46歲的蘇拉薩克（Surasak Insam）和44歲的蘇拉柴（Surachai Insam）兄弟，他們坦承，過去1年左右，他們使用在網路上找到的配方釀酒，也就是把甲醇與水混合在一起，販售給不知情的攤販，而攤販又把假酒混合草藥，賣給消費者。

目前警方還在調查一名位於北榮府（Samut Prakan）的工廠老闆，據稱他向這對兄弟出售了一大批化學品。