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腎臟1顆15萬！　CNN揭緬甸人「賣器官換錢」求溫飽

▲▼緬甸。（圖／達志影像／美聯社）

▲自緬甸軍方發動政變掌權3年以來，全國5400萬人口中有近一半生活在貧窮線以下。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

自緬甸軍方發動政變掌權3年以來，全國5400萬人口中有近一半生活在貧窮線以下，加上失業率飆升、物價飛漲，許多緬甸人選擇鋌而走險，在網路上販售自己的腎臟，以換取家人溫飽。據了解，一顆腎臟能賣1000萬緬元（約台幣15萬元），幾乎等於緬甸一個家庭年收入的兩倍。

緬甸一名曾經擔任送貨司機的Maung Maung（化名）在2022年底，絕望地走進一間網咖，在Facebook貼文兜售自己的腎臟，因為當時他因涉嫌替反對派運送貨物，違反軍政府規定被關押數周，最後失去工作和收入，妻女在這段期間被迫貸款度日，當時已經3天沒有飯吃了。

Maung Maung說，「在這一刻，生活就是如此殘忍，除了為錢搶劫或殺人，我沒有其他生存方式了，我的妻子也一樣，她甚至不想活在這個世界上，但為了女兒，我們必須撐下去。」

▲▼緬甸。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸失業率飆升、物價飛漲。（圖／達志影像／美聯社）

最終在2023年7月，Maung Maung以1000萬緬元的價格賣掉自己的一顆腎臟，並遠赴印度進行移植手術。手術完幾天後，Maung Maung看著自己左側腹部的一道傷疤說，病房裡的其他緬甸人，幾乎都有一樣的傷疤。

Maung Maung表示，他知道剩下一顆腎臟後，自己的壽命長度可能會受到影響，但他並不後悔這樣做，「如果我現在沒做這件事，我的生活將陷入混亂，沒有工作、沒有食物，我的妻兒沒有東西吃，我們三個不是死了就是會發瘋。」

自緬甸軍方發動政變掌權3年以來，全國5400萬人口中有近一半生活在貧窮線以下，加上失業率飆升、物價飛漲，人民無法負擔高額的生活成本，CNN經過1年後，在至少3個緬甸語Facebook群組發現販售器官的貼文，向有錢人販賣身體器官，已經成為緬甸貧困人民的選擇之一。

現年26歲的April表示，她在18歲時放棄成為護理師的夢想，跑到緬甸首都仰光的一間服裝廠工作，但每月100美元（約台幣3000元）的薪資根本無法負擔生活，加上家人罹癌後的醫藥費不斷增加，最終她也選擇走上販賣腎臟的路。

April說，她在Facebook上發現出售腎臟的相關群組，思考片刻後就決定發文，「我想捐獻我的腎臟，我阿姨得了癌症需要手術，我需要錢，我26歲了，我不喝酒，請私訊我。」後來有一名49歲男子願意以1200萬緬元（約台幣18萬元）購買April的腎臟，隨著手術時間逼近，April擔心自己可能會死在手術台上，但一切為時已晚，且她的家人並不知道這件事。

▲▼緬甸。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸全國5400萬人口中有近一半生活在貧窮線以下。（圖／達志影像／美聯社）

CNN報導指出，印度2022年約進行了不到1萬例涉及活體捐贈者的腎臟移植手術，但不確定其中有多少涉及緬甸人，還有可能涉及販賣的數量。此外，CNN採訪了10名捐贈者和受贈人，除了1人以外，其餘的人都承認所有捐贈所需的家庭關係文件，全部都是假造的。

人只要一顆腎臟就能存活，讓非法的腎臟買賣交易層出不窮，而美國國家腎臟基金會（National Kidney Foundation）指出，這個手術很可能產生不良的後果，最大的風險就是沒有備用腎臟，預防另一顆腎臟出現任何問題。

印度腎臟移植專家施洛夫（Sunil Shroff）表示，對於陷入貧困循環的人來說，出售器官是一個能快速脫離貧窮的方式之一，也是許多貧窮國家人民的最後手段，但這也帶來嚴重且致命的健康後果，「賣腎後的生活品質不會更好，因為一旦錢花光了，他們又只能回到原點。」

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