「最後一次攀登神山想休息」　女一語成讖攻頂後死亡

▲羅絲塔曾向家人說，這是她最後一次攀登神山，在完成自己夢想之後想休息，沒想到下山途中昏迷過世。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名54歲女子熱愛登山，還與丈夫於8月底攀登4095公尺的沙巴神山（又名「京那峇魯山」），在出發之前，還和家人提到「最後一次攀登神山，完成夢想後想休息」。怎知一語成讖，她成功攻頂之後，在下山途中感到寒冷虛弱、失去意識身亡。

中國報報導，54歲女子羅絲塔在辭去工廠工作之後就愛上登山，幾乎每周都會去爬山，前陣子才剛去泰國登山回來，近期和老公、多名登山隊成員一同挑戰攀登沙巴神山。

沒想到在成功攻頂之後，羅絲塔在下山途中出現體溫過低、虛弱狀況，6名高山救援人員立刻前往女子所在地點，緊急供氧，使用自動體外去顫器（AED）並進行心肺復甦術搶救，但她依然處於昏迷狀態沒有反應，接著被抬下山，隨後過世。

▲馬來西亞沙巴神山（京那峇魯山，Kinabalu）海拔4095公尺。（圖／達志影像／newscom）

死者55歲胞兄占米里透露，最後一次見到羅絲塔大約是在一周前，當時羅絲塔夫婦尚未前往沙巴，「一切似乎冥冥之中有注定，妹妹還沒去神山的時候就告訴我，這是她最後一次攀登神山，想在完成自己夢想之後休息，如今卻永遠離開」。

占米里也說，由於他也喜歡爬山，曾叮囑死者要考慮身體狀況，年齡漸長，不要過於勉強，「命運譜寫妹妹的離開，我們一家人只能接受」。羅絲塔遺體已運抵故鄉，安葬在清真寺墓地。