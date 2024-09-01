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大馬破獲「換妻雜交淫趴」！會員14萬人↑　自帶女伴享優惠

▲▼酒店小姐,賣淫。（圖／CFP）

▲馬來西亞警方破獲雜交趴仲介，一共逮捕36人。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

馬來西亞警方近日成功破獲一個涉嫌仲介雜交與交換伴侶派對的不法組織，一共逮捕36人，包含大學生與公務員，而該集團的首腦則是一名新加坡籍人士與一名馬來西亞籍人士。根據調查，集團負責籌畫雜交性案趴，光是會員人數就超過14萬人。

根據《星洲網》的報導，該地下組織是由一名新加坡男子和一名馬來西亞男子領導，他們從2024年初開始透過網路招募會員，並策劃、舉辦一系列的性愛派對，其中還提供「換妻」優惠。

警方調查發現，該組織向每名會員收取400令吉（約新台幣2963元）的訂閱費，但是如果會員攜帶伴侶一同參加活動，就可以獲得50令吉（約新台幣370元）的優惠。

不僅如此，這個不法組織還會透過線上面試，以篩選會員的「品質」，通常活動前一天才會通知會員舉辦地點，並且會頻繁更換場地，以躲避警方追查。

警方8月30日召開記者會表示，經過2個月的調查，當局同月25日在雪蘭莪州和吉隆坡多地展開行動，成功破獲了這個名為「Pet Gang Bang」的非法集團。

執法人員在吉隆坡的一間公寓內逮捕了18名男子和16名女子，年齡介於19至41歲。被逮捕的人當中，有大學生、公務員，還有一名法國公民、一名中國公民、一名奈及利亞人以及數名捷克、菲律賓公民。

警方隨後又於8月27日成功在雪蘭莪州的一間公寓，捕獲集團的2名首腦，同時查獲大量物品，包括性愛玩具、手機、電腦以及現金。

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