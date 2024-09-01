男嬰趴睡窒息...「父母沒錢」未送醫　自行CPR半小時亡

▲台中一名9月大男嬰趴睡窒息，父母自行CPR半小時未送醫害他身亡，事後辯稱出於經濟考量。（示意圖非當事人／Pixabay）

圖文／CTWANT

台中一名9個月大的男嬰2023年趴睡在抱枕上，親生父母在玩手機沒注意到他呼吸困難，深夜兩人才發現兒子雙眼上吊、頸部癱軟且呼吸急促，兩人自行CPR半小時沒用才送醫，最終男嬰因窒息等原因身亡。事後男嬰父母辯稱「經濟考量」才沒第一時間送醫，如今經法院審理，依法判兩人皆3個月有期徒刑，可易科罰金，母親緩刑2年。

判決書指出，台中一名9個月大的男嬰，被父母放在有軟布偶的嬰兒床內睡覺，男嬰翻身趴睡在一個兔型軟質抱枕，卻影響口鼻呼吸，但父母兩人忙著玩手機沒注意兒子睡眠和呼吸狀況；直到深夜男嬰母親發現兒子不對勁，抱起來才發現他頸部癱軟、雙眼上吊還出現呼吸急促的狀況。

不過男嬰父母第一時間沒有撥打119請求專業救護人員協助，反而自行CPR急救30分鐘，延誤最佳救援時間，兩人見男嬰狀況沒好轉才打電話求助；男嬰被送到中國醫藥大學兒童醫院急救，最終因窒息、顱內出血、大腦腫脹壞死併缺氧性腦病變而中樞神經衰竭，不治身亡。

檢察官依過失致死罪起訴男嬰父母，男嬰父親解釋，沒有第一時間送醫出於「經濟考量」，透露當時他的母親過世，須獨立負擔喪葬費用，還為了不讓小孩一起吃苦，曾與社工接洽出養事宜。

最終法院斟酌男嬰父母學歷不高，從事旅宿業薪資微薄，經濟狀況僅可勉強維持，雖二人行為輕率，但都坦認犯行也具悔意，因此各別判處3個月有期徒刑，得易科罰金，男嬰母親獲緩刑2年；全案可上訴。

延伸閱讀

▸ 他闖空門什麼都不偷！嫌犯僅煮麵吃還乖乖洗碗 還貼心留紙條提醒屋主

▸ 旅遊被同事托買「30罐藥膏」！還嫌伴手禮不特別 網曝1招破解

▸ 婆婆幫50歲大姑徵婚「機車行的不配」 她傻眼吐槽：忘了自己兒子職業