獨／台中9月嬰遭生父打死今解剖！母淚崩：還沒聽見一聲媽媽

記者許權毅／台中報導

台中市東區22日發生一名9月大廖姓男嬰遭父親虐死案，廖父坦承是認為孩子太吵，才會動手活活將孩子打死，遭羈押禁見。案件今日進行解剖，男童母親甘女現身，面對詢問當場淚崩說：「孩子只是因為長牙期哭鬧，就遭毆打，我還沒聽到他叫一聲媽媽，他就這樣走掉了，希望他（前夫）能好好反省、好好去想，這也是他的孩子。」台中地檢署說，該案今日已解剖完畢，結果鑑定中。

▲台中一名9月大廖姓男嬰遭生父打死，案件今日解剖。（圖／記者許權毅攝）



今（27）日上午9時許，甘女帶著孩子與親友到台中殯儀館，由檢察官會同法醫進行解剖程序，要釐清廖姓男嬰死亡原因，甘女也有進入法醫相驗解剖中心，觀看孩子情況，在現場時而冷靜、時而拭淚。

▲▼甘女今日受訪，崩潰大哭，要前夫好好想一想，自己的孩子為何能動手。（圖／記者許權毅攝）



甘女受訪時大哭說，希望前夫去想想，這也是他的孩子，我也失去了我自己懷胎10個月的孩子，我帶他時從來沒有打過的孩子，我也還沒聽到他叫一聲媽媽，他就這樣走掉了。

甘女還原事發當下過程，自己因為身體不舒服、疲倦，才會帶著女兒去睡覺，要求前夫照看兒子，但兒子因為正值長牙階段，時常會哭鬧，當下有聽到一些聲音，但沒想到他是這樣動手，自己因為睡得很沉，完全不知情。

甘女表示，前夫沒有跟自己坦承（動手），也不希望兒子就這樣不明不白走掉，還是強調希望前夫能好好去想，自己的兒子怎能夠動手。就算前夫出獄了，自己也能夠照顧女兒，不希望前夫介入，但是願意拍照、錄影給他看看。