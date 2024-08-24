新手媽「狂曬嫩嬰照」她喊煩！　網吵翻：為何要一直給我看

▲有些媽媽樂於分享孩子的照片。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

許多新手媽媽都會在社群上曬出小寶貝的照片，不過近日有網友發文表示，她身邊的朋友陸續生孩子，且還一直把照片PO在群組上，讓她覺得快發瘋，「媽媽濾鏡」真的很煩。貼文曝光後，引發討論，還有網友則點出其他困擾的狀況。

女網友在Dcard上，以「媽媽濾鏡真的好煩」為標題發文，提到她本來以為所有的寶寶都是眼睛大大的、很可愛，但直到身邊的朋友陸續生了孩子，她才知道有些寶寶真的沒有長在她的審美上。

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讓原PO困擾的是，她的朋友會一直將寶寶的照片貼在群組上，就算話題根本不相干，也會狂貼。由於群組內的其他人都會不斷稱讚小寶寶可愛，還說要去看小孩，所以她實在快瘋掉，覺得「媽媽濾鏡」很煩。

貼文曝光後，引發網友討論，「完全懂欸！就不可愛為什麼要一直給我看！我現在是孕婦超怕自己以後也當這種人，時刻警惕自己」、「我活到36歲了，還是感受得到我媽媽的濾鏡」、「我在托嬰中心上班，還沒遇到不可愛的寶寶欸，都是越看越可愛啊」、「老實說，我不覺得有寶寶不可愛，只有不會做人的媽媽。媽媽人很好，你就也會有叔叔阿姨濾鏡」、「就算是可愛的寶寶一直狂發群組也很煩」。

還有網友則認為，「那種大小便在地上來不及清跟一堆嘔吐物還PO限動的我也不能理解」、「有的人還會做成貼圖，然後狂發，真的要瘋了」、「我最煩的就是硬要把自己小孩做成貼圖，然後回話都要用」。也有網友建議，「其實可以關靜音」。