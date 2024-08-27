獨／9月嬰遭父打死...身軀承受解剖苦　「巡警車車玩偶」陪葬

記者許權毅／台中報導

台中市東區22日發生9月大廖姓男嬰遭父親虐死案，案件今日在台中殯儀館進行解剖，廖嬰小小身軀被毯子包裹，一旁還有往生被，來不及長大，得承受解剖之苦。據了解，該禮儀社替男嬰準備衣物、鞋帽等，還有多個玩偶，當中還有「天竺鼠車車的巡警車車」，希望孩子好好走。

▲台中市9月大嫩嬰遭生父打死，今日解剖，禮儀社準備多款衣帽、玩偶，希望能讓孩子好好走。（圖／記者許權毅攝）



負責此案禮儀社相當用心，準備多款衣帽、毯子、鞋子甚至3頂小帽子，就怕尺寸與孩子不相符。人員說，孩子會躺在柔軟的毯子上，一旁會有天竺鼠車車巡警車車、小豬、小鴨鴨、Q版布魯托相陪，預計會放入棺槨內，陪伴送行，最後才會蓋上十字被，以配合宗教需求。

▲▼該禮儀社準備符合孩子年紀的簡單衣物，相當用心。（圖／記者許權毅攝）



男嬰母親甘女今日也現身殯儀館，受訪時大哭說，希望丈夫去想想，這也是他的孩子，我也失去了我自己懷胎10個月的孩子，我帶他時從來沒有打過的孩子，我也還沒聽到他叫一聲媽媽，他就這樣走掉了。

▲虐嬰案件今日解剖，男嬰的屍袋內有毯子、往生被。（圖／記者許權毅攝）



回顧案情，廖男與甘女5月曾發生過爭執，6月離婚，甘女獨自帶2個小孩，轉為脆弱家庭個案。近期廖父一人住台中，因為要幫女兒過生日，甘女20日中午就從南投帶2個小孩來找廖男，未料廖男嫌男嬰太吵，竟出手將男嬰活活打死。

據悉，男嬰到院時疑已死亡多時，全身上下通通都是瘀傷，無一處倖免，讓醫護人員看了也相當不捨，發現疑有受虐情形，立即通報。