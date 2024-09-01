相親女要求百萬聘金　男只提1要求！她氣到秒變臉走人

▲男子遇到相親女開口就要人民幣28萬元（約新台幣125萬元）聘金。（示意圖非當事人／Pixabay）

圖文／CTWANT

現代社會戀愛風氣開放，但還是有不少人會透過「相親」認識對象，最近大陸有一名男子去相親，與女方一見如故，但聊到結婚習俗對方一開口就要28萬元（約新台幣125萬元）聘金；男子只提出1個要求問「是處女嗎」，相親女卻秒變臉走人。

最近有一名大陸微博網友分享看到的相親經驗，一對男女在媒人陪同下相親，兩人一見如故、相談甚歡，男子見相親女長得漂亮，還有房有車，個人條件不錯，因此不走彎路直接問，「我們相親都是奔著結婚去的，對吧？可以說說妳那裡結婚的習俗嗎？」

沒想到相親女一開口就說，「我們那裡結婚聘金最低是人民幣28萬元（約新台幣125萬元）」，接著提到各種辦婚禮要用到的錢，通通都是由男方支出。男子覺得這些條件對他們家來說不是問題，但他也提出1個要求，問相親女「妳是處女嗎？如果妳是處女，聘金45萬元都沒有問題」，他直言若不是處女，就沒有聘金。

但相親女聽到男子的要求，竟氣到臉色鐵青，飯都不吃了，站起身痛罵男子，「你變態的！你這種人永遠找不到老婆！」說完後拿起包包轉身離開。男子看到相親女的反應，十分納悶，「我只不過想娶一個處女當老婆，我也沒有其他要求，沒有要求對方學歷、身高、工作或家庭背景，唯一的要求就是女方是處女。」

不過，媒人也開口勸男子，「現在什麼年代了，還能找處女結婚？你現實一點，找個你喜歡的，對方跟你門當戶對的，就可以了，要不然會真的像她（相親女）說的找不到老婆的。」但男子很堅持，透露自己的前妻在未婚時與人同居，做過多次人流手術，造成婚後習慣性流產，最終兩人也走向離婚這條路。

男子強調，自己只是不想重蹈覆轍，付出那麼多彩禮，還要冒著妻子沒有生育能力的風險結婚，「對男方很不公平的」。

貼文底下引起許多網友討論，有人批評男子條件過於苛刻，但大多數人支持他的想法，認為他為了維護自己的權益，提出的要求很正常，何況他還是經歷過慘痛經驗的。

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