柯文哲遭聲押　場外小草哭了：還我柯文哲！

▲民眾黨黨主席柯文哲捲京華城弊案，遭北檢聲押禁見。（圖／CTWANT）

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民眾黨黨主席柯文哲捲入京華城弊案，30日遭檢廉搜索後，歷經12小時詢問，31日凌晨抵達北檢複訊，不過柯文哲因拒絕夜間偵訊，遭到檢方當庭逮捕，聲請提審被駁回。根據最新消息，稍早北檢對柯文哲聲請羈押禁見，而一直在守候在場外的小草聽到柯文哲遭檢方聲押後，情緒相當激動，由陳清茂帶頭宣講，吶喊「相信柯文哲」、「還我柯文哲」。

柯文哲捲入京華城弊案，30日上午遭檢廉兵分多路前往柯文哲住家、柯辦與民眾黨中央進行搜索，隨後柯文哲也被帶回廉政署訊問，而台北市前副市長彭振聲也再被檢廉約談，下午從高雄住處被帶往廉政署，其二度被傳喚後遭檢方聲押禁見。

歷經12小時偵訊後，柯文哲終於在31日凌晨12時許抵達北檢，而柯文哲的支持者與其抗議者也在北檢外互相喊口號叫囂，場面一度相當火爆。前民眾黨秘書長謝立功也率領支持者在前面為柯文哲聲援。

晚間8時許，柯文哲夫人陳佩琪先是結束詢問抵達北檢，並在2小時候離開北檢，由黃珊珊將其載走；11時許，彭振聲夫婦先是結束偵訊，抵達北檢。而31日凌晨12時許，柯文哲也終於結束訊問，抵達北檢。

針對京華城容積率暴增到840%，檢廉30日兵分多路前往柯辦與柯文哲住家進行搜索，經過4.5小時的搜索後，中午約12時許，柯文哲步出住家大門接受聯訪，儘管柯文哲表示「我非常坦蕩」，但仍被檢方聲押禁見。

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