　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

90後女生出遊20天　「全村手機癱瘓」老人急翻！背後原因辛酸

90後女生出遊20天，全村手機要癱瘓了。（圖／翻攝自微博）

▲90後女生出遊20天，全村手機要癱瘓了。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸微博話題「90後女生出遊20天全村手機都要癱瘓了」近日衝上熱搜榜，引發熱議。據悉，一位年輕女子趁著假期出去玩了20多天，剛回來就被村裡的老人團團圍住，被問「我的手機怎麽沒有話費了？」、「我電話接不到」、「有事手機打不通」。

綜合陸媒報導，故事的主角是90後女生小芳（化名），她平日在外工作，最近趁著難得的假期，決定帶著年幼孩子回到久違的江蘇家鄉，享受一段與家人團聚、親近自然的時光。這一去，便是20多天，小芳仿佛重新找回了童年記憶，與村裡的長輩們閒話家常，與兒時的夥伴重拾舊夢，一切都顯得和諧而美好。

當假期結束，小芳準備返回工作崗位時，一場突如其來的「手機救援行動」讓她成為了村裡明星。原來，在她離開的這段時間，老人們遇到了共同難題，就是手機出問題。在智慧型手機普及的時代，手機對於老年人來說，不僅是聯繫外界的橋梁，更是獲取信息、娛樂消遣的重要工具。但面對複雜的操作界面和故障，老人們往往束手無策。

「我的手機怎麽沒有話費了？」、「我電話接不到，是不是壞了？」小芳一踏進家門，就被一群焦急的老人團團圍住，他們或拿著手機，或比劃著，眼中滿是對科技的無助與渴望。面對這樣的場景，小芳沒有絲毫猶豫，耐心地接過每一部手機，逐一檢查問題所在。有的需要充話費，有的需要調整設置，還有的只是簡單的操作失誤。

「哎呀，還是小芳厲害，一下子就弄好了！」一位老奶奶拉著小芳的手，感激地說。「是啊，你要是走了我們可怎麽辦？」另一位大爺也附和道，這幾句話雖帶著幾分玩笑，卻也透露出老人們內心的依賴與不舍。這一幕，被路過的村民拍下並上傳到了網路，迅速引起了網友們的熱議。

延伸閱讀
賴神大掃除2／賴清德開綠燈先辦自己人　檢調開始清積案
相親女要求百萬聘金　男只提1要求！她氣到秒變臉走人
柯文哲提審駁回北檢接續訊問　鄭深元拖行李箱現身

ET快訊
陳佩琪「存百萬現金」有說明　檢方抓「應曉薇便當會時機點」猛追
墾丁「最美旅宿」無預警停業！
台中22歲騎士墜谷　Apple Watch自動報案...仍宣
獨／太妍也難救票房！「搖滾區空一半」
完了！9局大比分盜壘讓阿公生氣　陳文杰賽後道歉：我的錯
賴清德：不分黨派「有證據就依法偵辦」
柯文哲夫妻700萬財產來源不明！　陳佩琪數百萬分批存ATM

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

90後女生出遊20天　「全村手機癱瘓」老人急翻！背後原因辛酸

滯仙賓礁多月終於起錨！菲海巡船馬上跟中國船擦撞

贛台會聚焦電子、文旅農業　「贛州速度」122天打造富士康新園區

陸委會帶港澳學生赴金門交流　感受兩岸化劍為犁過程

去香港被狂丟「烏龜娃娃」　全紅嬋包包塞爆滿「隊友沿路撿」

恆大汽車僅交付1429輛新能源車　資金狀況比去年更緊張

中國8月PMI下降至49.1%　連續4個月景氣收縮

「柯文哲被捕」上微博熱搜！陸網：世堅要送盒飯了

陸正廳級官員被雙開　通告罕見指「長期沉迷網路遊戲」

「柯文哲被帶走調查」關鍵字衝上微博熱搜　陸網反應曝光

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

開學前去棒球場趕作業　被吉祥物抓包搶來擦掉

鳳小岳「痛失9個月愛兒」緊抱懷中　曝人生醒悟「不想再留有遺憾」QQ

婁峻碩「親挑名牌包」寵凡凡　送10咖「越買越貴」：不能落漆

聯結車右轉...視線死角釀禍　8歲單車童驚險「車底躲劫」

大聲經紀人曝「BIGBANG起床順序」　GD.TOP最難叫：真的心好累XD

「誰下面是弟弟」學生驚呼　老師突意會到大笑掉出框

90後女生出遊20天　「全村手機癱瘓」老人急翻！背後原因辛酸

滯仙賓礁多月終於起錨！菲海巡船馬上跟中國船擦撞

贛台會聚焦電子、文旅農業　「贛州速度」122天打造富士康新園區

陸委會帶港澳學生赴金門交流　感受兩岸化劍為犁過程

去香港被狂丟「烏龜娃娃」　全紅嬋包包塞爆滿「隊友沿路撿」

恆大汽車僅交付1429輛新能源車　資金狀況比去年更緊張

中國8月PMI下降至49.1%　連續4個月景氣收縮

「柯文哲被捕」上微博熱搜！陸網：世堅要送盒飯了

陸正廳級官員被雙開　通告罕見指「長期沉迷網路遊戲」

「柯文哲被帶走調查」關鍵字衝上微博熱搜　陸網反應曝光

楊謹華《為愛鼓掌》性諮詢顏正國讚男子漢　Ella床事卡住：很壓抑

90後女生出遊20天　「全村手機癱瘓」老人急翻！背後原因辛酸

陳佩琪「存百萬現金」有說明　檢方抓「應曉薇便當會時機點」猛追

墾丁「最美旅宿」無預警停業！旅客錯愕不捨：怎麼會這樣

29歲男婚後「性行為困難」　泌尿醫檢查：GG被埋陷

陳俊秀賽前對富藍戈打擊率不到1成、吞5K　致勝打關鍵掌握失投球

新有菜親曝AV女優職業傷害！　羞吐「嘴巴運動」：下巴會非常痛

洪總賽前想說最多失3分　台鋼「蠶食」魔神樂

主審右胸挨球吻表情痛苦　平野惠一嚇一跳坦言很擔心

獨／太妍也難救票房！美聲降臨高雄　「搖滾區空一半」粉絲反應曝光

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

大陸熱門新聞

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

兒「1.2+6.8」答8被打叉　爸聽原因傻了

柯文哲被帶走調查　衝上微博熱搜

全紅嬋訪香港　被狂丟「烏龜娃娃」

陸千年古城挖出巨型石龜 「三龜守城門」神祕傳說已找到兩隻

陸12歲短跑少年「韓信」100公尺跑出11秒63 比肩「最速男」 蘇炳添

快訊／陸文旅部：近期恢復福建居民赴金門旅遊

玩家在《黑神話：悟空》發現「華妃」

化身「全紅嬋粉絲」！李家超問水花消失術秘訣

陸機器人展找真人正妹假扮！身分為百萬網紅

「蟑螂」住在體內3天！男子崩潰：有異味

陸飲料店員工「掉包付款碼」爽賺17萬元

4.5元就可玩？《黑神話：悟空》盜版猖獗

「柯文哲被捕」登上微博、百度熱搜！

更多熱門

相關新聞

柯文哲遭聲押　場外小草哭了：還我柯文哲

柯文哲遭聲押　場外小草哭了：還我柯文哲

民眾黨黨主席柯文哲捲入京華城弊案，30日遭檢廉搜索後，歷經12小時詢問，31日凌晨抵達北檢複訊，不過柯文哲因拒絕夜間偵訊，遭到檢方當庭逮捕，聲請提審被駁回。根據最新消息，稍早北檢對柯文哲聲請羈押禁見，而一直在守候在場外的小草聽到柯文哲遭檢方聲押後，情緒相當激動，由陳清茂帶頭宣講，吶喊「相信柯文哲」、「還我柯文哲」。

加州「校園無手機法案」！在校手機上鎖　校長：考試成績提升了

加州「校園無手機法案」！在校手機上鎖　校長：考試成績提升了

日本旅遊注意！11月起禁「騎腳踏車滑手機」

日本旅遊注意！11月起禁「騎腳踏車滑手機」

現在誰去墾丁消費？業者曝最大客群：1晚賺2萬

現在誰去墾丁消費？業者曝最大客群：1晚賺2萬

「柯文哲收押機率高」！律師揭2大關鍵

「柯文哲收押機率高」！律師揭2大關鍵

關鍵字：

周刊王大陸要聞微博手機癱瘓

讀者迴響

熱門新聞

即／柯文哲遭當庭逮捕　等候法院提審

摩羯颱風下週不排除直撲台灣！　最新路徑曝光

沈慶京、柯文哲律師陣容曝！游淑慧：遺憾又弔詭

台南「超長蜈蚣人潮」曝光！全場崩潰：明天更恐怖

渾圓胸肌＋公狗腰　盧廣仲變巨本人回應！

老婆帶女兒赴歐度假　地產大亨負債10億輕生亡

柯文哲複訊後遭檢方聲押禁見

桃園街景照震撼！　人行道規劃被讚爆：以為是日本

柯文哲遭逮「鄭家純低胸開香檳」！

快訊／柯文哲遭當庭逮捕！北院駁回聲請提審

LINE「1功能」按了爆尷尬！全場+1：要趕快道歉

快訊／柯文哲凌晨被移送北檢！

快訊／館長接到柯媽媽電話：她一直哭

吳念庭已送醫　洪總透露：一直流血

即／工程車倒車撞機車！母子檔捲車底送醫不治

更多

最夯影音

更多

【開學前一天趕作業】被台鋼吉祥物抓包全部擦掉！ #棒球

ELLA「聊DIY帶動作」楊祐寧嚇歪　記者會上健康教育狂喊：會陰啊～

正港分局直擊！王淨遇到KID就破功...後台吵不停XD　坤達「站台」認：想打謝正達

韓客機遇颱風「整架被吹跑」　劇烈搖晃降落福岡機場失敗

開學前去棒球場趕作業　被吉祥物抓包搶來擦掉

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面