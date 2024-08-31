90後女生出遊20天　「全村手機癱瘓」老人急翻！背後原因辛酸

▲90後女生出遊20天，全村手機要癱瘓了。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸微博話題「90後女生出遊20天全村手機都要癱瘓了」近日衝上熱搜榜，引發熱議。據悉，一位年輕女子趁著假期出去玩了20多天，剛回來就被村裡的老人團團圍住，被問「我的手機怎麽沒有話費了？」、「我電話接不到」、「有事手機打不通」。

綜合陸媒報導，故事的主角是90後女生小芳（化名），她平日在外工作，最近趁著難得的假期，決定帶著年幼孩子回到久違的江蘇家鄉，享受一段與家人團聚、親近自然的時光。這一去，便是20多天，小芳仿佛重新找回了童年記憶，與村裡的長輩們閒話家常，與兒時的夥伴重拾舊夢，一切都顯得和諧而美好。

當假期結束，小芳準備返回工作崗位時，一場突如其來的「手機救援行動」讓她成為了村裡明星。原來，在她離開的這段時間，老人們遇到了共同難題，就是手機出問題。在智慧型手機普及的時代，手機對於老年人來說，不僅是聯繫外界的橋梁，更是獲取信息、娛樂消遣的重要工具。但面對複雜的操作界面和故障，老人們往往束手無策。

「我的手機怎麽沒有話費了？」、「我電話接不到，是不是壞了？」小芳一踏進家門，就被一群焦急的老人團團圍住，他們或拿著手機，或比劃著，眼中滿是對科技的無助與渴望。面對這樣的場景，小芳沒有絲毫猶豫，耐心地接過每一部手機，逐一檢查問題所在。有的需要充話費，有的需要調整設置，還有的只是簡單的操作失誤。

「哎呀，還是小芳厲害，一下子就弄好了！」一位老奶奶拉著小芳的手，感激地說。「是啊，你要是走了我們可怎麽辦？」另一位大爺也附和道，這幾句話雖帶著幾分玩笑，卻也透露出老人們內心的依賴與不舍。這一幕，被路過的村民拍下並上傳到了網路，迅速引起了網友們的熱議。

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