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陳佩琪帳戶百萬來源曝光！　自稱「亡母手尾錢」檢認是不明金流

陳佩琪2019、2020年間將亡母存款和柯的選舉補助存入帳戶，這筆錢卻被認為是不明金流，柯文哲因而遭法院聲請羈押。（圖／趙世勳攝）

▲陳佩琪2019、2020年間將亡母存款和柯的選舉補助存入帳戶，這筆錢卻被認為是不明金流，柯文哲因而遭法院聲請羈押。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

民眾黨主席柯文哲遭控涉及京華城案，31日遭檢方聲押禁見，檢方掌握陳佩琪帳戶有上百萬元不明金流，陳佩琪則稱這筆錢是亡母手尾錢、選舉補助款以及柯文哲的演講和稿費收入，但檢方認為此錢入帳時間與柯文哲和京華城便當會時間相符，而柯文哲平時不管家用，對這筆錢並不知情，此筆款項也被當成不明金流，向法院聲請羈押。

據了解，陳佩琪亡母離世後留下數十萬元，而陳佩琪在2019年到2020年間，將亡母存款加上柯的選助補助款，共百萬元存入ATM當作孩子的教育經費，2023年間又再把演講和稿費收入6、70萬元存入。

而款項匯入時間，與柯文哲和京華城的便當會時間相符，檢方目前查無柯與京華城的對價關係，認為此筆款項是不明金流，要求柯文哲解釋，柯文哲則稱自己不管家用，平時家中的財政大權由妻子掌握，對這筆錢也並不清楚，夫妻倆的說法則不被檢廉人員採信，向法院聲請羈押。

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