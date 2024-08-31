　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鬼門要關了！命理師揭10大禁忌　「說2字」恐吸引好兄弟再報到

鬼門要關了！命理師揭10大禁忌　「說2字」恐吸引好兄弟再報到

▲時序進入8月最後1天，代表俗稱「鬼月」的農曆七月也即將進入尾聲。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

目前時序已經進入到8月最後1天，代表俗稱「鬼月」的農曆七月也即將進入尾聲。清水孟國際塔羅小孟老師表示，鬼門關的時間即將來臨，但這天還是有10大禁忌，提醒民眾到了最後關頭不要掉以輕心。

鬼門關禁忌：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、磁鐵：鬼門關前天晚上不要放磁鐵在家裡，因為鬼門關放磁鐵，磁鐵引力會吸收到鬼魂能量，讓鬼魂留下來不回去。

2、普渡品要吃完：普渡品沒吃完，好兄弟會尋原來氣味再回去吃，容易會吸引好兄弟回頭。

3、不要聽佛經：鬼門關當天若聽佛經，會讓好兄弟認為是要超渡祂們，反而不願離開，晚上容易作惡夢。

4、不要擺花香：鬼門關當天不要擺花香太濃的香氛，容易吸引好兄弟聞香而來。

5、玩偶要藏起來：鬼門關之前一定要把家中玩偶藏起來，不然好兄弟不回去附身到娃娃裡。

6、晚上不點蠟燭：晚上不要點蠟燭，否則好兄弟會尋微光而來，不願離去。

7、不要說再見：鬼門關當天避免跟好友或親友說再見，以防好兄弟聽見，下次鬼門開再報到。

8、不要跟祖先抱怨：鬼門關不要跟祖先抱怨家裡事，以免祖先回靈界帶有怨氣，影響自身家運。

9、不要迴向冤親債主：鬼門關唸經不要迴向給冤親債主，以免路過亡靈產生感謝之情，下次鬼門開時再報到。

10、鬼門關若要生產：鬼門關若剛好遇到生產，為避免其他好兄弟不回去轉入凡間產婦變成胎兒，產婦生產前務必要唸南無地藏王菩薩，如此一來就會產生無形結介幫助生產成功。

延伸閱讀
賴神大掃除2／賴清德開綠燈先辦自己人　檢調開始清積案
柯文哲遭當庭逮捕聲請提審　律師揭他「真實目的」：何必折磨自己？
情侶車上吵架！她「突跳車摔死」　男只打119沒減速停車…下場慘了

ET快訊
深夜不開羈押庭！柯文哲「收不收押」今早繼續戰
陳佩琪到北檢現場！向支持者喊話：不明財產不是事實
柯文哲遭聲押　民眾黨4點聲明怒斥北檢
墾丁「最美旅宿」無預警停業！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鬼門要關了！命理師揭10大禁忌　「說2字」恐吸引好兄弟再報到

檢調查柯文哲「拘束自由卻不逮捕」　葉慶元：侵害人權的取巧做法

快訊／8縣市豪大雨特報！入夜雨彈持續　最新警戒區域曝光

快訊／德威航空小港飛仁川航班訊號異常…放棄起飛　172旅客受影響

打開吉伊卡哇扭蛋「驚見神秘1物」　她才知中獎！內行人：限定禮物

全程戴套！和男友激戰完「發現下面白白的」　網曝經驗：我也有

5生肖「9月財運」出爐！屬牛偏財運旺　鼠、兔小心財務危機

快訊／雨彈升級「8縣市豪大雨特報」　大雷雨轟2地

數十萬人湧進台南！「沙丁魚式人潮擠爆」　文博會場內畫面曝

天兵媽3貼載小孩！騎到一半驚「兒子呢」 後面狂追：媽我在這

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語

快訊／柯文哲遭「當庭逮捕」　拒絕夜間偵訊聲請法院提審

柯文哲拒休息想逕自離開 北檢認串證之虞當庭逮捕

四叉貓赴北檢聲援柯文哲現場　控直播器材被搶

柯文哲涉圖利罪遭聲押禁見　小草包圍北檢高喊：放人！

館長澄清「包圍地檢署」難信柯文哲貪：低情商的笨蛋

鬼門要關了！命理師揭10大禁忌　「說2字」恐吸引好兄弟再報到

檢調查柯文哲「拘束自由卻不逮捕」　葉慶元：侵害人權的取巧做法

快訊／8縣市豪大雨特報！入夜雨彈持續　最新警戒區域曝光

快訊／德威航空小港飛仁川航班訊號異常…放棄起飛　172旅客受影響

打開吉伊卡哇扭蛋「驚見神秘1物」　她才知中獎！內行人：限定禮物

全程戴套！和男友激戰完「發現下面白白的」　網曝經驗：我也有

5生肖「9月財運」出爐！屬牛偏財運旺　鼠、兔小心財務危機

快訊／雨彈升級「8縣市豪大雨特報」　大雷雨轟2地

數十萬人湧進台南！「沙丁魚式人潮擠爆」　文博會場內畫面曝

天兵媽3貼載小孩！騎到一半驚「兒子呢」 後面狂追：媽我在這

SHG捍衛日本榮耀決賽全力衝擊PSG！Evi：世界賽目標八強

比喻電價為「物價消波塊」　童子賢：漲電價應照顧民生需求

福特「Bronco Sport越野休旅」改款登場　搭配粗曠套件身手更強大

超商神級飲料「立刻順暢」5款推薦　單喝就有感、組合特調咕嚕感加倍

快訊／深夜不開羈押庭！柯文哲「收不收押」今早繼續戰

國光女神扶養失智父超崩潰！　公開「每月驚人開銷」吐真實心聲

腳下8km就是岩漿！親揭陽明山「火山爆裂口」秘境　北市搭車就到

日網超準心測「家門口貓咪的顏色」！看出你隱藏性格與弱點

MINI「鄉村人電動休旅車」北美上市！續航力433KM比Model Y便宜

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

熱帶低壓生成了「挑戰下周一、二成颱」　最新修正路徑出爐

5生肖「9月財運」出爐！屬牛偏財運旺　鼠、兔小心財務危機

LINE「1功能」按了爆尷尬！全場+1：要趕快道歉

桃園街景照震撼！　人行道規劃被讚爆：以為是日本

台南「超長蜈蚣人潮」曝光！全場崩潰：明天更恐怖

鬼門要關了！說2字恐引好兄弟再報到

拘束自由卻不逮捕　律師：侵害人權

全程戴套！和男友激戰完「發現下面白白的」

數十萬人湧進台南！「沙丁魚式人潮擠爆」　文博會場內畫面曝

打開吉伊卡哇扭蛋「驚見神秘1物」　她才知中獎了

李奧納多給178萬小費　餐廳服務生當場落淚

德威航空飛仁川航班訊號異常…放棄起飛

即／8縣市豪大雨特報　警戒區域曝

摩羯颱風下週不排除直撲台灣！　最新路徑曝光

更多熱門

相關新聞

陳佩琪帳戶百萬來源曝光！

陳佩琪帳戶百萬來源曝光！

民眾黨主席柯文哲遭控涉及京華城案，31日遭檢方聲押禁見，檢方掌握陳佩琪帳戶有上百萬元不明金流，陳佩琪則稱這筆錢是亡母手尾錢、選舉補助款以及柯文哲的演講和稿費收入，但檢方認為此錢入帳時間與柯文哲和京華城便當會時間相符，而柯文哲平時不管家用，對這筆錢並不知情，此筆款項也被當成不明金流，向法院聲請羈押。

90後女生出遊20天　「全村手機癱瘓」

90後女生出遊20天　「全村手機癱瘓」

柯文哲遭聲押　場外小草哭了：還我柯文哲

柯文哲遭聲押　場外小草哭了：還我柯文哲

鬼月不敢進醫院「滿床中」彰基駁迷信

鬼月不敢進醫院「滿床中」彰基駁迷信

現在誰去墾丁消費？業者曝最大客群：1晚賺2萬

現在誰去墾丁消費？業者曝最大客群：1晚賺2萬

關鍵字：

周刊王鬼門關鬼月

讀者迴響

熱門新聞

陳佩琪帳戶百萬來源曝光！

即／柯文哲收不收押　法院1日繼續審

獨／太妍也難救票房！美聲降臨高雄　「搖滾區空一半」粉絲反應曝光

柯文哲不明金流到底多少錢？挺柯網紅吐心聲

柯夫妻帳戶資金不明　分批存ATM交代不清

柯文哲遭聲押禁見　北檢裁定理由曝光

陳佩琪到北檢現場：不明財產不是事實

渾圓胸肌＋公狗腰　盧廣仲變巨本人回應！

吳念庭已送醫　洪總透露：一直流血

柯文哲疲累拒訊問被捕　去年律師考試就考過

柯文哲遭聲押禁見！北市警局局長坐鎮

即／文在寅女兒住處被檢調突擊搜查

快訊／館長接到柯媽媽電話：她一直哭

勸小草快回家！黃瓊慧：鄭文燦收押時有人包圍地檢署嗎？

熱帶低壓生成了「挑戰下周一、二成颱」　最新修正路徑出爐

更多

最夯影音

更多

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面