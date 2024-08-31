鬼門要關了！命理師揭10大禁忌　「說2字」恐吸引好兄弟再報到

▲時序進入8月最後1天，代表俗稱「鬼月」的農曆七月也即將進入尾聲。（示意圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

目前時序已經進入到8月最後1天，代表俗稱「鬼月」的農曆七月也即將進入尾聲。清水孟國際塔羅小孟老師表示，鬼門關的時間即將來臨，但這天還是有10大禁忌，提醒民眾到了最後關頭不要掉以輕心。

鬼門關禁忌：

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1、磁鐵：鬼門關前天晚上不要放磁鐵在家裡，因為鬼門關放磁鐵，磁鐵引力會吸收到鬼魂能量，讓鬼魂留下來不回去。

2、普渡品要吃完：普渡品沒吃完，好兄弟會尋原來氣味再回去吃，容易會吸引好兄弟回頭。

3、不要聽佛經：鬼門關當天若聽佛經，會讓好兄弟認為是要超渡祂們，反而不願離開，晚上容易作惡夢。

4、不要擺花香：鬼門關當天不要擺花香太濃的香氛，容易吸引好兄弟聞香而來。

5、玩偶要藏起來：鬼門關之前一定要把家中玩偶藏起來，不然好兄弟不回去附身到娃娃裡。

6、晚上不點蠟燭：晚上不要點蠟燭，否則好兄弟會尋微光而來，不願離去。

7、不要說再見：鬼門關當天避免跟好友或親友說再見，以防好兄弟聽見，下次鬼門開再報到。

8、不要跟祖先抱怨：鬼門關不要跟祖先抱怨家裡事，以免祖先回靈界帶有怨氣，影響自身家運。

9、不要迴向冤親債主：鬼門關唸經不要迴向給冤親債主，以免路過亡靈產生感謝之情，下次鬼門開時再報到。

10、鬼門關若要生產：鬼門關若剛好遇到生產，為避免其他好兄弟不回去轉入凡間產婦變成胎兒，產婦生產前務必要唸南無地藏王菩薩，如此一來就會產生無形結介幫助生產成功。

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