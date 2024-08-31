墾丁遊客銳減「誰去消費？」在地業者曝最大客群類型：1晚賺2萬

▲墾丁近年來觀光人潮銳減。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

屏東墾丁過往一直是台灣的觀光勝地，然而「宰客」事件頻傳，也讓墾丁商家的名聲越來越差，如今許多觀光客已經不願再前往。日前就有民宿老闆透露，陸客消失後墾丁的生意確實變得難做，僅靠台灣觀光客根本沒辦法賺大錢，不過現在出現一個新的消費族群，成為業者最主要的客人。

根據墾丁國家公園官網的統計資料，2015年遊客人數有808萬298人次，但2016年就呈下滑趨勢，人數降至583萬4294人次，到了2023年更是只剩262萬6451人次，整整掉了7成。

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不過靜宜大學觀光系副教授黃正聰也說明，從2015至2023年的旅館營收來看，屏東（含墾丁）的一般旅館數及總營收仍是逐年成長，房價營收從19.7億元成長至22.5億元，「如果旅客數真的下滑7成，旅館就要倒一片了，但實際上並沒有」，這也讓外界關注墾丁業者如何賺錢，引起網友熱議。

近日有網友在PTT上分享，表示自己有一位在墾丁經營民宿的朋友。而這位民宿老闆也坦言，在沒有陸客的情況下，墾丁的生意確實變得難做，因為僅靠台灣觀光客，價格拉不上去，客流量也不大。然而陸客消失後，出現了一個新的消費族群，也就是俗稱「少年董ㄟ」的年輕人。

原PO表示，這些「少年董ㄟ」可能從事偏門行業，消費能力極強，不太在意價格，比一般家庭或年輕人更容易賺錢，尤其是包棟民宿生意，「一晚就可以收2萬多」，價格非常可觀，只要1個月能賣出3天，就足以支付房貸和裝潢折舊，剩下的則都是盈利。

原PO說明，這些「少年董ㄟ」手頭闊綽，但許多人因為「被通緝」無法出國旅遊，因此他們想要度假放鬆、玩水或享受沙灘時，墾丁自然成為了他們的最佳選擇。

貼文曝光後也引起網友熱議，不少人紛紛留言表示，「換句話說，只要警方想要，去墾丁可以捕獲各種通緝要犯」、「一堆高級飯店都年輕人開豪車入住」、「這篇正解」、「墾丁現在一堆詐騙集團去旅遊，警察不願意去抓而已」、「去墾丁海邊隨便抓，大概都是黑的」。

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