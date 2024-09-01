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新北農村好物SOGO忠孝館開賣　9／17前消費滿額送好禮

▲新北農村好物SOGO忠孝館開賣。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局邀請新北市農村好物得獎業者及在地農村再生社區，共同展現新北市農村物產特色。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為推廣新北農村好物，新北市農業局於9月17日前在SOGO忠孝館11F舉辦「農村好物．新北限定特展」，以山間茶香、鮮猛海味、甜蜜地瓜和農村社區為主題，由新北市農村好物得獎業者及農村再生社區共同展現新北市農村物產特色。現消費滿1,000元送茶香爆米花、滿2,000元送甘藷薄片、滿3,000元送海葡萄波波麵，中秋佳節將至，送禮首選新北農村特色農產。

▲新北農村好物SOGO忠孝館開賣。（圖／新北市農業局提供）

▲新北農村好物展消費滿指定金額送好禮。

農業局表示，本次特展集結新北市農村好物得獎業者與農村社區，不僅有坪林東成茶葉企業有限公司以包種茶及蜜香紅茶製成的茶酥和爆米花、三峽谷芳有機茶園的有機野放碧螺春綠茶，還有貢寮鮮物本舖的海葡萄波波麵，以及昊運水產生技有限公司的仁和九孔禮盒，現場也可買到金山汪汪地瓜園和藷童瑤的甜蜜甘藷片，讓民眾可一次感受新北農村好物特色。

此外，新北市農業局輔導三芝三和社區開發各式洛神花加工產品，如洛神蘋果醋和洛神小Ｑ菓等，而平溪紫東社區養蜂生產的紅淡比蜜味道有別於龍眼蜜、百花蜜，尾韻多了一份酸甜，夏日簡單沖泡蜂蜜水飲用解渴舒暢，在本次特展期間都能買到。 

新北市農業局表示，農村再生社區則從生產、生活、生態等各面向深入推動社區永續發展，打造全方位永續「農業健康市/式」，本次特展透過農村產品展售，拉近生產者與消費者間的距離，成為農村產業的一大助力。

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