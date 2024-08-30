新北市圖蘆洲分館另類開學季　體驗小神將走讀廟宇開智慧

▲新北市圖蘆洲分館另類開學季。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

暑假結束了！新北市立圖書館蘆洲分館特別結合在地獨特的神將文化，推出「蘆尚神氣」開學季活動，陪伴孩子迎接新學期的開始，包括讓小朋友體驗扛神將，透過身體活動增加學習活力；走訪百年廟宇，希望神明護佑，智慧增長，從容迎接新學期的挑戰；另外，被譽為「人間國寶」的傳統彩繪藝師莊武男，也將帶領學子彩繪專屬筆袋，讓學習更加得心應手！

新北市立圖書館館長王錦華表示，開學了！經過2個月的假期，為了讓孩子可以在最短時間內調整好學習狀態，蘆洲分館「在地知識學專區」特別結合蘆洲的神將與廟宇文化，規劃「蘆尚神氣」開學季活動，帶孩子透過閱讀認識地方宗教文化資產，除了體驗在日常生活中難以接觸到的小神將操作，從宗教中多元學習，提升學習動力；並走讀廟宇，祈願神明加持護佑，增長智慧，學業順利；還有自製專屬筆袋，認識傳統彩繪，祝福小朋友在新學期有更多新學習、新體驗。

蘆洲分館「蘆尚神氣」系列活動包括9月7日「小神將體驗」，小朋友變身神將腳，親自操弄神將，體驗蘆洲特有的神將文化；9月14日「尋訪湧蓮寺祭祀圈文化」則帶大家走訪蘆洲重要的信仰中心湧蓮寺，祈求神明庇佑，新學期學業順利；9月15日「國寶彩繪親子工作坊」，由國寶級畫師莊武男親自教授學子彩繪祥龍筆袋，迎接新學期的挑戰！另外還有「神應援．開學趣」書展，特別精選適合重返校園閱讀的好書，讓爸媽可以陪孩子一起閱讀收心。參加活動還能集點換好禮，詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2285-1238。