新北悍女持刀砍丈夫！小孩阻止遭威脅：半夜到房間殺你

▲張女與丈夫起口角，持刀砍殺對方，還威脅孩子「你不怕我半夜到房間殺你」等話。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

新北市一名張姓女子與丈夫結婚多年，某次因為口角爭執，突然情緒激動，持菜刀砍殺對方。2人的孩子看見後出面制止，豈料張女竟開口威脅「半夜到你房間殺你」。新北地院審理後，依照傷害罪、恐嚇危害安全罪，分別判張女6個月有期徒刑、拘役30天，均緩刑3年。

根據判決書內容，張女當時與丈夫在家中喝酒，期間因為遭到對方數落、嘲諷，因而情緒激動，跑去廚房拿刀，丈夫也不甘示弱，隨手拿起了棍子。

雙方衝突進一步擴大，張女持刀砍下，丈夫原打算拿棍子格檔，但是沒有擋住，左腕因此被砍中，出現了橈動脈、正中神經、2條肌腱斷裂、急性出血後貧血等傷勢、症狀。而孩子發現媽媽持刀砍爸爸以後，也嚇得立即出面阻止，勸2人冷靜一點。

怎料張女受到制止以後，竟然轉頭威脅孩子，出言恐嚇「你不怕我半夜到你房間殺你」等話語，讓孩子相當恐懼。

由於一家人吵鬧的聲音相當大，驚動鄰居報警，警方獲報後到場，才知以上案情。由於張女取得了丈夫、小孩的諒解書，新北地院審理後，依照傷害罪、恐嚇危害安全罪，分別判處6個月有期徒刑、拘役30天，均緩刑3年，全案仍可上訴。