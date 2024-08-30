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專訪／從警察世家到救災英雄　陳崇岳推戰術訓練與「安全官」制度

▲▼新北市消防局局長陳崇岳專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新北市消防局局長陳崇岳接受ETtoday的專訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者戴上容／新北報導

62歲的陳崇岳從今年8月1日正式接掌新北市消防局局長一職，擁有豐富救災經驗的陳崇岳，畢業於中央警察大學消防科學研究所碩士，並在過去39年中，擔任過警察大學兼任警監教官、台灣警察專科學校兼任副教授、台北市政府消防局大隊長及新北市消防局副局長等多個要職，展現了卓越的領導才能和專業素養。

「我流著警察的血液！」陳崇岳表示，他來自一個警察世家，自小在高雄成長並以優異成績畢業於鳳山高中。當時他在數學領域展現出非凡的天賦，在科展中獲得全國第一榮譽，並有機會進入台灣大學或師範大學就讀。然而，他選擇了聽從父親的建議，報考警察大學，並以警大消防組第一名的傲人成績畢業，開啟了他的消防生涯。

在專訪中，陳崇岳細數他的救災經歷。他參與了台北市東興大樓和神話大樓的火災救援，並在全台灣最大的921大地震中擔任分區指揮官，成功指揮救出多名受困者，挽救了無數生命。

「每一個案件都是一個家庭的故事。」這句話深深刻在陳崇岳的心中，成為他投身警消工作的堅定信念。除了對每個生命的深厚情感，他也強調，這是一份穩定且能夠幫助他人的工作。

▲▼新北市消防局局長陳崇岳專訪。（圖／記者湯興漢攝）

陳崇岳還回顧了民國104年新北市五股爆炸案、新北市八里區的八仙塵爆、復興航空空難，以及蘇迪勒颱風重創烏來等重大事件。在這些挑戰中，他展示了非凡的領導能力，尤其是在蘇迪勒颱風後，他指揮孤島烏來的救援行動，展現出強大的決斷力和勇氣。

陳崇岳也提及台灣近期的消防員救災安全問題。他舉例指出，在新竹市晴空匯大樓火警事件中，不幸殉職的2名消防員，還有在明揚大火爆炸事件中，10名遇難者中有4名為殉職的消防員，另有12名消防員受傷，這些慘痛的事件令他深感悲痛。

面對這些悲劇，陳崇岳更加重視第一線人員的安全。他果斷加強了消防員的「戰術訓練」，這些訓練不僅針對個人技能，更是強調整個小隊的戰術協作，由經驗豐富的小隊長親自指導。此外，他創新提出「安全官」的概念，要求在各個搶救現場設立安全官，確保第一線同仁的安全。當現場遇到危險時，安全官將毫不猶豫地發出緊急撤離指令，確保消防員能夠安全撤離，避免進一步的傷亡。

展望未來，陳崇岳展現了宏大的願景。他透露，新北市已成功爭取到中央環境部化學物質管理署19.9億元經費，將在鶯歌陶瓷博物館旁設置一個面積達7公頃的化災搶救訓練場，設施及課程將以日本東京消防廳、新加坡民防學院和法國消防高等學院為標準，全面提升消防員的應變能力。

▲▼新北市消防局局長陳崇岳專訪。（圖／記者湯興漢攝）

他進一步表示，為了加強公共安全，新北市將全力強化超高層建築消防搶救戰術的運用，同時針對反聖嬰現象可能引發的強降雨等天然災害，強化與各區公所的橫向聯繫，提升災害應變速度，竭力保障市民生命財產的安全。

▲▼新北市消防局局長陳崇岳專訪。（圖／記者湯興漢攝）

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