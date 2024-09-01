新北績優宗教團體表揚大會　侯友宜盼將助人精神發揚光大

▲侯友宜表揚130個績優宗教團體，頒發「公益慈善」、「社會教化」及「個人奉獻」三大類共262個獎項。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府8月31日舉辦「2024新北市績優宗教團體表揚大會」，由市長侯友宜表揚130個績優宗教團體，頒發「公益慈善」、「社會教化」及「個人奉獻」三大類共262個獎項。侯友宜感謝宗教團體的無私奉獻，新北市許多宗教團體樂善好施，時常捐款、捐贈物資，帶給社會正向溫暖的力量，期盼透過表揚大會，讓助人精神發揚光大。

侯友宜表示，今年有70個宗教團體榮獲公益慈善類獎項，累計捐助超過2億8,000萬元，他們的善心熱忱是新北市往前走的重要力量，其中蘆洲湧蓮寺、樹林鎮南宮、南山福德宮、瑞芳青雲殿、板橋慈惠宮、板橋接雲寺、林口竹林山觀音寺、三峽長福巖清水祖師公及新莊地藏庵，今年度捐贈善款皆超過千萬元，包括警消設備、民生物資、學校經費等，不僅為孩子及弱勢家庭加油打氣，也讓新北市更加祥和穩定。

▲新北市政府8月31日舉辦「2024新北市績優宗教團體表揚大會」。

今年個人奉獻獎共有97人獲獎，侯友宜說，其中高齡87歲的坪林協德宮總顧問李新富服務超過20年，期間協助廟宇改建工程，不僅奉獻資金，也積極對外勸募，展現奉獻自我、熱心助人的精神。

民政局補充，今年社會教化類獎項共95個宗教團體獲獎，除響應市府政策，提供地方長者共餐、社區照顧關懷據點，亦有許多宗教團體辦理學生夏冬令營、長者樂齡課程、各項輔導等，用心為社會奉獻的大愛精神令人感動。

▲侯友宜感謝宗教團體無私奉獻，期盼透過表揚大會，將助人精神發揚光大。