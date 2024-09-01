咖啡囤貨日來了！7-11精品美式買7送7、全家買3送3　只限今天搶

▲7-11限時1天優惠！精品咖啡「買7送7」。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

又到了每月1號「咖啡囤貨日」！7-ELEVEN近來主打精品咖啡，推出大杯精品美式、馥芮白「買7送7」；而全家也有全盈+PAY會員限定「特濃美式、拿鐵買3送3」，通通都只限今（1）日開搶。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN在「OPENPOINT行動隨時取」，推出大杯精品美式、馥芮白「買7送7」，不限冰熱，每位會員限購買4組，可共享兌領，只限9月1日限時優惠，兌換期限至11月30日止。

另外，7-11為了讓更多人用親民的價格，在日常生活享用精品咖啡，旗下「CITY PRIMA」精品咖啡品牌也在近來販售「8oz小杯規格」，搭配指定甜點，咖啡還能半價喝。

即日起至9月4日在「OPENPOINT行動隨時取」也推出「精品早餐提案」優惠：

「CITY PRIMA小杯精品熱美式5杯+指定貝洛邦系列商品5個」原價550元，特價375元。

「CITY PRIMA小杯精品熱拿鐵5杯+指定貝洛邦系列商品5個」原價600元，特價375元。

★全家

全家便利商店每月1日也推出「全盈會員好康日」咖啡優惠，只要成為「全盈+PAY」會員，9月1日上午10點起在全家APP就能搶購，「Let’s Café 特濃美式」或「Let’s Café 特濃拿鐵」只限今天「買3送3」。首次註冊還送「Let’s Café 經典美式中杯」1杯，推薦好友再送50元全盈儲值金。