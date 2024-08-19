7-11首推8oz小杯精品咖啡！搭甜點只要半價30元　午茶組合百元有找

▲7-11將推出8oz小杯規格精品咖啡，搭配指定甜點，咖啡將半價優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

7-11精品咖啡品牌「CITY PRIMA」即將販售8oz小杯規格，用親民價格實踐精品咖啡生活化的目標，8月21日起至9月3日還推出買指定甜點，就享小杯精品咖啡「半價優惠」，精品美式只要30元。另推薦搭配「北海道生乳捲」組合優惠只要89元，百元有找就能享用媲美專業咖啡店的午茶！

▲7-11精品咖啡「CITY PRIMA」將於8月21日起陸續販售「8oz小杯規格」。（圖／業者提供）

7-11精品咖啡「CITY PRIMA」將於8月21日起陸續販售「8oz小杯規格」，其中精品美式每杯原價60元，精品拿鐵70元，以更親民的價格讓精品咖啡生活化。而8月21日至9月3日還推出購買指定LADEARS、昂舒巴黎手工甜點，可享小杯精品咖啡「半價優惠」，等於每杯不到50元，就能享受衣索比亞花香耶加雪菲帶來的柑橘莓果甜香和白花清新香氣。

▲▼8oz小杯規格精品咖啡，搭配指定甜點「開心果達克瓦茲」、「北海道生乳捲」，咖啡只要半價。（圖／業者提供）

7-ELEVEN表示，今年5月起推出自有甜點品牌「LADEARS」，搶攻600億的烘焙商機，並不斷創新推出新品，期望消費者擁有幸福療癒感。8月21日起再推出「開心果達克瓦茲」，餅皮添加西西里杏仁粉與義大利蛋白露，內餡則加入法國開心果醬，口感外酥內蓬鬆，香氣濃郁。

除了LADEARS甜點搭配CITY PRIMA小杯精品能享「咖啡半價」優惠外；另也推薦小杯精品可搭配「北海道生乳捲」，添加日本昭和蛋糕粉，內餡使用北海道十勝鮮奶油製作，奶香濃郁，加上CITY PRIMA小杯精品美式咖啡半價，組合優惠只要89元！等於用「百元有找」的價格，就可品嚐媲美專業咖啡店的午茶饗宴。

▲全家Let's Café與「G7 COFFEE」聯名，推出全新「越南咖啡拿鐵」。（圖／記者林育綾攝）



此外，全家便利商店則創通路之先，將首度推出「越式咖啡」！全家Let's Café與越南當地必喝「G7 COFFEE」聯名，使用G7咖啡粉，加上越南高原區優質咖啡豆，加入糖、奶、冰三大配料調和，打造擁有濃郁炭燒咖啡香的「越南咖啡拿鐵」，入口濃香醇厚、滑順適口，8月21日至9月17日上市期間購買1杯，就免費贈送限量G7咖啡保冷提袋，數量有限，送完為止。

除了咖啡，還推出夏日限定「南洋ABC酷繽沙」，以東南亞火紅甜品「ABC冰」(Air BatuCampur 什錦冰)為概念， 結合冰沙、椰奶、花豆、煎蕊等東南亞食材，適合在炎夏來上一杯，口感層次豐富又沁涼消暑，每一口都能體驗到獨特的東南亞魅力。