超商夯品「買1送1」、美式拿鐵半價喝！周末省錢小確幸來了





▲7-11推出省錢攻略，除了有銅板價餐飲，咖啡也有組合優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

月底荷包變緊，照樣能享受小確幸！超商紛紛推出省錢優惠，全家便利商店「全家康康5」在8月30日至9月1日，推出5樣商品最低「買1送1」，包括消暑的檸檬氣泡水、雪碧、雪糕都有。「巷口鄰居」美廉社也有限時3天美式、拿鐵「買1送1」；而7-ELEVEN則推出月底省錢攻略，多款民生消耗品祭出最低「買1送1」，最受歡迎的咖啡飲品組合也下殺。

●全家



全家康康5優惠

日期：8月30日至9月1日

Fami Collection檸檬氣泡水，原價29元，買1送1。

FamilyMart Collection不知春茶，原價30元，買1送1。

雪碧Zero 600ml，原價30元，買1送1。

牧場直送4.0牛奶雪糕，原價40元，買1送1。

麒麟一番搾啤酒 500ml，原價65元，2件85元。

▼全家周末「康康5」5樣商品好康優惠，點，點圖可放大。（圖／業者提供）

●美廉社

日期：8月30日至9月1日

大杯濃萃系列美式或拿鐵，原價50元/60元，同品項買1送1，自備環保杯再省5元。

▼美廉社美式、拿鐵買1送1。（圖／業者提供）



●7-ELEVEN

▲8月30日至9月1日，限時3天推出多款商品最低「買1送1」優惠。（圖／業者提供）

7-11自8月30日至9月1日，限時3天推出多款商品最低「買1送1」起優惠，包含農心香辣海鮮味烏龍麵(包)、多喝水STAYCOOL礦物強氣泡560ml等，另有CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、珍珠奶茶、CITY TEA 優格好多青茶、冰珍珠椰果四季春青茶等品項「任選2杯88元」。

日用品部分則有「舒潔雪絨舒適抽取衛生紙」90抽單串89元，整箱購買再折50元。民生消耗日品，還有「UNIDESIGN抽取式衛生紙」即日起至9月3日單串79元，平均每包不到10元，整箱購買790元。在9月17日以前另有指定大包濕紙巾「買1送1」最低45元起，隨身包濕巾以及衛生棉「任選買1送1」等優惠，適合小資、學生族囤貨。

▼7-11限時3天，多款民生品買1送1起，點圖可放大。（圖／業者提供）

7-11「OPENPOINT APP行動隨時取」即日起至9月30日優惠：

CITY CAFE大杯美式四杯組135元(原價180元)，75折。限量10萬組。

CITY CAFE大杯拿鐵四杯組168元(原價220元)，約76折。限量10萬組。

CITY PRIMA中杯精品美式四杯組240元(原價320元)，75折。限量10萬組。

CITY PRIMA中杯精品拿鐵四杯組270元(原價360元)，75折。限量10萬組。

CITY PEARL珍珠奶茶/黑糖珍珠撞奶四杯組180元(原價240元)，75折。限量10萬組。

CITY TEA四季春青茶/英式紅茶四杯組105元(原價140元)，75折。限量10萬組。

精品早餐生活提案：

CITY PRIMA小杯精品熱美式5杯+指定貝洛邦系列商品5個，原價550元，特價375元。

CITY PRIMA小杯精品熱拿鐵5杯+指定貝洛邦系列商品5個，原價600元，特架375元。