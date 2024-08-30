　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商夯品「買1送1」、美式拿鐵半價喝！周末省錢小確幸來了

▲▼7-11推出省錢攻略，除了有銅板價餐飲組合，多款民生品買1送1起。（圖／業者提供）

▲7-11推出省錢攻略，除了有銅板價餐飲，咖啡也有組合優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

月底荷包變緊，照樣能享受小確幸！超商紛紛推出省錢優惠，全家便利商店「全家康康5」在8月30日至9月1日，推出5樣商品最低「買1送1」，包括消暑的檸檬氣泡水、雪碧、雪糕都有。「巷口鄰居」美廉社也有限時3天美式、拿鐵「買1送1」；而7-ELEVEN則推出月底省錢攻略，多款民生消耗品祭出最低「買1送1」，最受歡迎的咖啡飲品組合也下殺。

●全家

全家康康5優惠

日期：8月30日至9月1日

Fami Collection檸檬氣泡水，原價29元，買1送1。
FamilyMart Collection不知春茶，原價30元，買1送1。
雪碧Zero 600ml，原價30元，買1送1。
牧場直送4.0牛奶雪糕，原價40元，買1送1。
麒麟一番搾啤酒 500ml，原價65元，2件85元。

▼全家周末「康康5」5樣商品好康優惠，點，點圖可放大。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●美廉社

日期：8月30日至9月1日

大杯濃萃系列美式或拿鐵，原價50元/60元，同品項買1送1，自備環保杯再省5元。

▼美廉社美式、拿鐵買1送1。（圖／業者提供）

▲▼超商咖啡優惠。（圖／業者提供）

●7-ELEVEN

▲8月30日至9月1日，限時3天推出多款商品最低「買1送1」優惠。（圖／業者提供）

7-11自8月30日至9月1日，限時3天推出多款商品最低「買1送1」起優惠，包含農心香辣海鮮味烏龍麵(包)、多喝水STAYCOOL礦物強氣泡560ml等，另有CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、珍珠奶茶、CITY TEA 優格好多青茶、冰珍珠椰果四季春青茶等品項「任選2杯88元」。

日用品部分則有「舒潔雪絨舒適抽取衛生紙」90抽單串89元，整箱購買再折50元。民生消耗日品，還有「UNIDESIGN抽取式衛生紙」即日起至9月3日單串79元，平均每包不到10元，整箱購買790元。在9月17日以前另有指定大包濕紙巾「買1送1」最低45元起，隨身包濕巾以及衛生棉「任選買1送1」等優惠，適合小資、學生族囤貨。

▼7-11限時3天，多款民生品買1送1起，點圖可放大。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出省錢攻略，除了有銅板價餐飲組合，多款民生品買1送1起。（圖／業者提供）

7-11「OPENPOINT APP行動隨時取」即日起至9月30日優惠：

CITY CAFE大杯美式四杯組135元(原價180元)，75折。限量10萬組。
CITY CAFE大杯拿鐵四杯組168元(原價220元)，約76折。限量10萬組。
CITY PRIMA中杯精品美式四杯組240元(原價320元)，75折。限量10萬組。
CITY PRIMA中杯精品拿鐵四杯組270元(原價360元)，75折。限量10萬組。
CITY PEARL珍珠奶茶/黑糖珍珠撞奶四杯組180元(原價240元)，75折。限量10萬組。
CITY TEA四季春青茶/英式紅茶四杯組105元(原價140元)，75折。限量10萬組。

精品早餐生活提案：

CITY PRIMA小杯精品熱美式5杯+指定貝洛邦系列商品5個，原價550元，特價375元。
CITY PRIMA小杯精品熱拿鐵5杯+指定貝洛邦系列商品5個，原價600元，特架375元。

ET快訊
快訊／京華城案異常金流4500萬　應曉薇遭羈押禁見
快訊／高雄女陳屍商旅「裸趴浴缸亡」　男友遭檢方聲押
陸選手國際射擊賽搶走中華民國國旗　遭取消資格

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商夯品「買1送1」、美式拿鐵半價喝！周末省錢小確幸來了

花666元抽中200萬豪車！全聯夏日福袋獎號出爐　2門市開出最大獎

【廣編】格蘭哥尼單一麥芽威士忌　迷醉中秋獻禮三部曲

Uber Eats「2大優惠專區」支援！開學用品7折起、美食買1送1

吉鶴卡購給力！小資「偽遊日」輕鬆省　國內享樂最高9％、日系美饌現折10%

好市多「5種黃金商品」不能退貨了！新規9月2日起實施

7-11飯糰搭奶茶只要39元　多款商品限時「買1送1」

Mia C'bon是台灣首家超市成為米其林指南頂級生鮮合作夥伴　打造生鮮新標竿

漢堡王「安格斯牛堡第2顆半價」爽吃11天！3口味任選

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

池昌旭現身台北101！　最想餛飩麵：一下機就吃了❤️

大姊穿恐龍裝接機給驚喜　二姊出關撲上去擁抱笑翻

練習賽暫停！辜仲諒喊話　「絕不能輸韓國」向總統爭取資源

高雄商旅情殺案情逆轉 男友落跑藏身新竹被逮

宏都拉斯斷交台灣後蝦農苦　損失13.7億業者吐心聲

超商夯品「買1送1」、美式拿鐵半價喝！周末省錢小確幸來了

花666元抽中200萬豪車！全聯夏日福袋獎號出爐　2門市開出最大獎

【廣編】格蘭哥尼單一麥芽威士忌　迷醉中秋獻禮三部曲

Uber Eats「2大優惠專區」支援！開學用品7折起、美食買1送1

吉鶴卡購給力！小資「偽遊日」輕鬆省　國內享樂最高9％、日系美饌現折10%

好市多「5種黃金商品」不能退貨了！新規9月2日起實施

7-11飯糰搭奶茶只要39元　多款商品限時「買1送1」

Mia C'bon是台灣首家超市成為米其林指南頂級生鮮合作夥伴　打造生鮮新標竿

漢堡王「安格斯牛堡第2顆半價」爽吃11天！3口味任選

應曉薇「古裝換囚裝」曾為小三始祖　收4500萬賄款收押

超商夯品「買1送1」、美式拿鐵半價喝！周末省錢小確幸來了

開學防6大傳染病竄升！台大醫示警：今年疫情怪「腸病毒最棘手」

快訊／京華城涉貪收4500萬！　沈慶京、應曉薇及助理羈押押禁見

美股分歧！輝達大跌6.39％　道瓊勁揚243點創新高

蕭翔文帕運跆拳道奪銅　場上援助對手暖心一幕獲好評

快訊／巴黎帕運中華隊首面獎牌出爐　蕭翔文跆拳道奪銅

彰化男揪「換妻毒趴」不爽妻被白玩　仙人跳把朋友打成豬頭

日媒：台灣49歲男子爬富士山不幸身亡

85度C外帶蛋糕「直接放塑膠袋」！店員辯沒紙盒　官方回：私訊

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

消費熱門新聞

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

7-11飯糰搭奶茶39元、民生品買1送1

全聯夏日福袋「2台200萬運動休旅」得主出爐！

達美樂「大披薩買1送1」限時5天搶

美式賣場夏日特展折扣深貨架搬空

「史努比X星宇航空」第2波聯名周邊開搶！

25歲小鮮肉被當成中年阿伯！

「繼光香香雞X寶可夢」夢幻聯名快看

漢堡王連11天安格斯牛堡第2顆半價吃

超商特大美式、奶茶「第2杯10元」

SUBWAY「青花椒烤雞腿堡」回來了

Uber Eats「2大優惠專區」支援開學季

格蘭哥尼單一麥芽威士忌　迷醉中秋獻禮三部曲

特斯拉進駐好市多馬斯克不准　賣場回應了

更多熱門

相關新聞

7-11飯糰搭奶茶39元、民生品買1送1

7-11飯糰搭奶茶39元、民生品買1送1

物價上漲開銷大，到月底總是吃緊！7-ELEVEN體貼消費者荷包，特地推出省錢攻略，包括餐飲組合優惠最低39元起，就能享用飯糰配奶茶，同時還有多款民生消耗品祭出最低「買1送1」，像是衛生紙整串特價單包不到10元，囤貨趁這波！

超商特大美式、奶茶「第2杯10元」

超商特大美式、奶茶「第2杯10元」

超商店長發起「閱讀集點」免費換早餐

超商店長發起「閱讀集點」免費換早餐

全家吃早餐抽5萬！繳學費送姓名貼

全家吃早餐抽5萬！繳學費送姓名貼

木瓜牛乳霜淇淋買1送1！超商周末優惠必收

木瓜牛乳霜淇淋買1送1！超商周末優惠必收

關鍵字：

超商優惠7-11全家美廉社

讀者迴響

熱門新聞

小粉紅又來！國際射擊賽搶走中華民國國旗

好市多「5種黃金商品」不能退貨了

京華城案涉收4500萬賄款　應曉薇、吳順民遭羈押禁見

妹撞見爸爸性侵姊姊　驚揭姊妹都是性奴

救落水女兒溺斃…楊偉中逝世6年了！

幸運兒「點外送中千萬」！特獎發票剩7天就充公

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

台網紅「西藏巧遇」被罵　華航林依晨：問心無愧

柯瑞續留勇士！　1年19.9億台幣巨約

即／新北20歲女大生校園內墜樓　送醫宣告不治

28歲男賣AI生成「蘿莉寫真集」！下場慘了

快訊／長榮飛福岡「多次盤旋降落未果」折返桃機　旅客嚇壞

妹子看房找到針孔！真相超可怕：前房客偷裝

與孫安佐拳賽不打了！韓森曝《拳願》黑幕

36歲陸男夜市起爭執…遭砍斷頭顱當眾慘死

更多

最夯影音

更多

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

應曉薇收沈慶京4000萬 金流成聲押關鍵 ｜20240829 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面