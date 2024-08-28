特大美式、奶茶「第2杯10元」！泡麵零食買1送1　超商限時5天優惠

▲全家推出特大美式、凍凍好喝奶茶等人氣飲品「第2杯只要10元」！（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

超商限時優惠又來了！全家便利商店今（28）日起連續5天，推出3大人氣飲品「第2杯10元」，包括Let's Cafe 特大美式、「搖搖茶吧」凍凍好喝奶茶、夏芒粉角清茶，另外也有多項飲品、零食、泡麵、生活用品「買1送1」。萊爾富也祭出限時殺，飲料、泡麵、用品買1送1或「買多件更省」，精打細算、想省錢的消費者一定要筆記。

●全家

全家便利商店自8月28日至9月1日，推出限時5天會員限定優惠。只要是全家會員，到門市或透過APP隨買跨店取同享折扣，3大人氣飲品「第2杯10元」，包括Let's Cafe 特大美式、「搖搖茶吧」凍凍好喝奶茶、夏芒粉角清茶，換算下來兩杯只要70元或75元。

多項夯品也有「買1送1」，包括農心辛香菇杯麵、雙酵益生菌，還有人氣零食盛香珍濃厚生奶油餅乾、雀巢威化濃黑巧克力、曼陀珠等，統統買1送1。

▼全家便利商店「會員限定」限時優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）

●萊爾富

萊爾富8月28日至9月1日推出「限時殺5日」優惠，多項人氣商品「買1送1」，包括YOI鹼性水、波蜜元氣美茶、明澈青茶、自然零優酪乳、辛拉麵等。

女性生理用品如蘇菲極淨肌系列衛生棉也有優惠，原價每包99元，特價期間3包只要139元，趁機囤貨最划算。

▼萊爾富限時優惠。（圖／業者提供）

●7-ELEVEN

7-ELEVEN 即日起至8月31日，針對夏季咖啡、飲品，也在APP「OPENPOINT行動隨時取」推出多組優惠。像是特大杯美式「買10送8」，原價1080元，特價600元，等於一口氣省下480元。厚乳拿鐵也推出8杯組，原價520元，特價330元，省下190元。

▲7-11咖啡優惠來了！特大美式「買10送8」超划算。（圖／7-11提供）

特大杯美式，買10送8，原價1080元，特價600元，省480元。

厚乳拿鐵8杯組，原價520元，特價330元，省190元。

大杯卡布奇諾8杯組，原價440元，特價300元，省140元。

西西里風檸檬咖啡系列8杯組，特價470元，最多省210元。

香橙果纖風味氣泡咖啡8杯組，特價470元，最多省210元。

一顆檸檬紅茶8杯組，原價480元，特價330元，省150元。

一顆檸檬青茶8杯組，原價480元，特價330元，省150元。