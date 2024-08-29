　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商省錢攻略！7-11飯糰搭奶茶只要39元　多款商品限時「買1送1」

▲▼7-11推出省錢攻略，除了有銅板價餐飲組合，多款民生品買1送1起。（圖／業者提供）

▲7-11推出月底省錢攻略，除了有銅板價餐飲組合，還有多款民生品買1送1起。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

物價上漲開銷大，到月底總是吃緊！7-ELEVEN體貼消費者荷包，特地推出省錢攻略，包括餐飲組合優惠最低39元起，就能享用飯糰配奶茶，同時還有多款民生消耗品祭出最低「買1送1」，像是衛生紙整串特價單包不到10元，囤貨趁這波！

▲▼7-11推出省錢攻略，除了有銅板價餐飲組合，多款民生品買1送1起。（圖／業者提供）

▲飯糰搭配立頓奶茶，最低只要39元。（圖／業者提供）

●7-11多款銅板價餐飲組合

7-ELEVEN針對飯糰、麵包、包子、甜點、烘焙、鮮食、乳品、多拿滋、飲品、CITY CAFE等超過10種類別，推出39、45、55、65、75元共5種「百元以下」超值銅板價組合，其中推薦指定飯糰搭配立頓奶茶，最低只要39元；而銷售人氣小金磚「熱壓土司」也加入優惠行列，多款口味搭配指定CITY系列飲品或其他飲料，只要75元，從早餐到宵夜24小時都能吃。

▲▼7-11推出省錢攻略，除了有銅板價餐飲組合，多款民生品買1送1起。（圖／業者提供）

▲8月30日至9月1日，限時3天推出多款商品最低「買1送1」優惠。（圖／業者提供）

●多款商品買1送1起

7-11自8月30日至9月1日，限時3天推出多款商品最低「買1送1」優惠，包含農心香辣海鮮味烏龍麵(包)、多喝水STAYCOOL礦物強氣泡560ml等，另有CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、珍珠奶茶、CITY TEA 優格好多青茶、冰珍珠椰果四季春青茶等品項「任選2杯88元」。

日用品部分則有「舒潔雪絨舒適抽取衛生紙」90抽單串89元，整箱購買再折50元。民生消耗日品，還有「UNIDESIGN抽取式衛生紙」即日起至9月3日單串79元，平均每包不到10元，整箱購買790元。在9月17日以前另有指定大包濕紙巾「買1送1」最低45元起，隨身包濕巾以及衛生棉「任選買1送1」等優惠，適合小資、學生族囤貨。

▼7-11自8月30日至9月1日，限時3天優惠。點圖可放大。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出省錢攻略，除了有銅板價餐飲組合，多款民生品買1送1起。（圖／業者提供）

●冷藏飲品、牛奶優惠

小家庭最常買的果汁、鮮奶、調味乳、進口乳、豆漿米漿等冷藏飲品，即日起至10月1日也推出指定品單件特價，再加贈OPENPOINT點數7點。像是陽光豆米漿家庭號系列「單件85折、任選2件8折」，進口鮮乳則是享「單件85折」優惠。

▲▼7-11推出省錢攻略，除了有銅板價餐飲組合，多款民生品買1送1起。（圖／業者提供）

▲即日起至9月30日，也推出消費者最愛的「OPENPOINT行動隨時取」寄杯優惠。（圖／業者提供）

●咖啡飲品寄杯優惠

而消費者最愛的「OPENPOINT行動隨時取」多杯優惠，即日起至9月30日推出數位送禮-傳情咖啡優惠組合，品項包括「大杯CITY CAFE美式/拿鐵」、「中杯CITY PRIMA精品美式/拿鐵」、「CITY PEARL珍珠奶茶/黑糖珍珠撞奶」、「CITY TEA四季春青茶/英式紅茶」等，最高單組現省270元。

還能選APP中的賀卡，或選用手機中的照片做成專屬賀卡。活動期間購買指定案型，並成功轉贈者，即可獲得CITY CAFE厚乳拿鐵「買1送1」專屬兌換連結。

▲▼7-11推出省錢攻略，除了有銅板價餐飲組合，多款民生品買1送1起。（圖／業者提供）

▲300間門市限定販售現點現打的「果汁BAR」，9月1日起將推出長達一個月「全品項69元」消暑優惠。（圖／業者提供）

●「果汁BAR」9月全品項特價

7-11在300間門市限定販售現點現打的「果汁BAR」，自9月1日起將推出長達一個月「全品項69元」消暑優惠，品項超過10款選擇，最高可省30元。其中香蕉牛奶更有59元超值折扣，不必到果汁專門店、水果行，在家附近即可就近購買到新鮮的現打果汁。

▲▼7-11推出省錢攻略，除了有銅板價餐飲組合，多款民生品買1送1起。（圖／業者提供）

▲7-11也推出CITY PRIMA小杯精品咖啡早餐提案。（圖／業者提供）

「OPENPOINT APP行動隨時取」即日起至9月30日優惠：
CITY CAFE大杯美式四杯組135元(原價180元)，75折。限量10萬組。
CITY CAFE大杯拿鐵四杯組168元(原價220元)，約76折。限量10萬組。
CITY PRIMA中杯精品美式四杯組240元(原價320元)，75折。限量10萬組。
CITY PRIMA中杯精品拿鐵四杯組270元(原價360元)，75折。限量10萬組。
CITY PEARL珍珠奶茶/黑糖珍珠撞奶四杯組180元(原價240元)，75折。限量10萬組。
CITY TEA四季春青茶/英式紅茶四杯組105元(原價140元)，75折。限量10萬組。

精品早餐生活提案：
CITY PRIMA小杯精品熱美式5杯+指定貝洛邦系列商品5個，原價550元，特價375元。
CITY PRIMA小杯精品熱拿鐵5杯+指定貝洛邦系列商品5個，原價600元，特架375元。

●全家早餐應援

除此之外，全家也推出早餐應援，除了既有的49元、59元、69元餐促優惠外，還新增79元組合，可加價升級指定Let's Café經典或單品拿鐵、美式、私品茶仙女醇奶茶或好喝奶茶，更有白蘭氏雙認證雞精可以搭配，給消費者滿滿能量。

▲全家推出多款早餐組合優惠，還抽5萬獎學金、iPad Pro等大獎。（圖／業者提供）

為鼓勵消費者到全家享用美味早餐，再推「早點來全家」抽獎活動，8月28日至10月1日期間，於實體店舖購買餐餐超值配49元、59元、69元、79元組合餐，結帳時報會員或出示APP會員條碼，即有機會抽中獎學金5萬元、iPad Pro 13吋(256G)等好禮，買越多中獎機會越高。

全家即日起至9月1日也推出會員限定優惠，只要是全家會員，到門市或透過APP隨買跨店取同享折扣，3大人氣飲品「第2杯10元」，包括Let's Cafe 特大美式、「搖搖茶吧」凍凍好喝奶茶、夏芒粉角清茶，換算下來兩杯只要70元或75元。

多項夯品也有「買1送1」，包括農心辛香菇杯麵、雙酵益生菌，還有人氣零食盛香珍濃厚生奶油餅乾、雀巢威化濃黑巧克力、曼陀珠等，統統「買1送1」。

▼全家便利商店「會員限定」限時優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）

▲▼超商限時優惠。（圖／業者提供）

ET快訊
LINE爆災情！狂跳「你已更改圖像」　用戶急求救：超煩
搭郵輪遇母女遲到「為看煙火」！2千人苦等　乘客氣炸
快訊／高雄女全裸陳屍浴缸！　相驗結果曝
女友陳屍商旅浴缸　落跑男一臉鎮定：不知道她死了
快訊／爆開特例給許光漢選「公益大使團」　內政部回應了
快訊／鄭佩佩獲金馬「終身成就獎」　91歲攝影師林文錦共享榮耀
快訊／快到期！　4張千萬發票無人領
獨／柯文哲2合約爭議大　「競總十分之一」1500萬流向木可成
快訊／百年首見！　國考證書院長簽名變這3字

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商省錢攻略！7-11飯糰搭奶茶只要39元　多款商品限時「買1送1」

Mia C'bon是台灣首家超市成為米其林指南頂級生鮮合作夥伴　打造生鮮新標竿

漢堡王「安格斯牛堡第2顆半價」爽吃11天！3口味任選

讓顧客感受有溫度的服務　東森購物客服之星侯于捷

中秋夯肉！在家大啖頂級和牛　網購老乾杯烤肉組現省近2千元

用活力點亮每一天，用熱情感染每一個人　東森購物客服之星黃馨瑩

7-11「史努比X星宇」第2波聯名開搶！40款奶茶系復古風周邊必收

宅女小紅老花纏身！驗光師推「超便利隱眼」秒殺困擾

給予顧客如同家人般的感受　東森購物客服之星廖惠秋

卡比獸、快龍出沒！「繼光香香雞X寶可夢」夢幻聯名一次看

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

業者亂插陽傘惹民怨！　墾管處強拆180頂還乾淨沙灘

山西運動會播「中華民國國旗歌」　陸高官都在場...網：有人要倒楣了

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

「角頭宇宙」人太多！鄭人碩成維基百科　他也有演..王陽明認不出曾莞婷.鍾欣凌

入選歷史建築也被拆！　四川文華樓爆破畫面曝光

超商省錢攻略！7-11飯糰搭奶茶只要39元　多款商品限時「買1送1」

Mia C'bon是台灣首家超市成為米其林指南頂級生鮮合作夥伴　打造生鮮新標竿

漢堡王「安格斯牛堡第2顆半價」爽吃11天！3口味任選

讓顧客感受有溫度的服務　東森購物客服之星侯于捷

中秋夯肉！在家大啖頂級和牛　網購老乾杯烤肉組現省近2千元

用活力點亮每一天，用熱情感染每一個人　東森購物客服之星黃馨瑩

7-11「史努比X星宇」第2波聯名開搶！40款奶茶系復古風周邊必收

宅女小紅老花纏身！驗光師推「超便利隱眼」秒殺困擾

給予顧客如同家人般的感受　東森購物客服之星廖惠秋

卡比獸、快龍出沒！「繼光香香雞X寶可夢」夢幻聯名一次看

新北忠孝橋修復中「2大車硬闖」　警嚴格取締最高可罰1800

中纖新大樓落成啟用暨風暴國際模特兒選拔活動熱鬧登場

快訊／高雄百貨後方火警！知名第三性公關酒吧3人獲救　　

超商省錢攻略！7-11飯糰搭奶茶只要39元　多款商品限時「買1送1」

《角頭－大橋頭》相挺《聽海湧》！　高捷「力推施名帥」曝共通點

南韓深偽技術犯罪「合成A片」意淫　校園200名師生受害

4月才領照...砂石車新手駕駛路況不熟　新店山區彎道失控翻覆

台南新吉工業區企業義消成軍　結合南消六大共創雙贏

大谷翔平開轟超可愛吐舌向愛犬致意！42轟42盜追上洋基名將

母女搭郵輪遲到「為看煙火」！全船2千人等她們　乘客氣炸

消費熱門新聞

達美樂「大披薩買1送1」限時5天搶

「史努比X星宇航空」第2波聯名周邊開搶！

美式賣場夏日特展折扣深貨架搬空

超商特大美式、奶茶「第2杯10元」

25歲小鮮肉被當成中年阿伯！

漢堡王連11天安格斯牛堡第2顆半價吃

「繼光香香雞X寶可夢」夢幻聯名快看

這間頂級超市成為「米其林指南」合作夥伴？

SUBWAY「青花椒烤雞腿堡」回來了

必勝客開賣「屋馬燒肉比薩」！

全家推出蠟筆小新「盲盒系餐盒」

生長曲線落後三大飲食重點需把握

中秋夯肉！網購老乾杯烤肉組現省近2千元

麥當勞超殺夏季優惠券爽吃28天！

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

許維恩裸身「鏡子反射超羞畫面」

「硬度、粗度、長度」大排名　女生答案意外一樣

台中惡狼一次5000騙炮女高中生！激戰完封鎖

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

雨區擴大「全台連下2天」　珊珊颱風不排除下周逆轉往南走

22歲女師深蹲一半倒地　健身房缺氧猝死

資工彌突發不自殺聲明！　「請幫我討回公道」

中秋節烤肉退流行？一票人曝原因

484部電腦硬碟資料遭刪光　勞發署回應了

蠟筆小新來了！LINE「9款可愛貼圖」免費下載

全台西北雨！　今明下最大

京華城案　謝寒冰預測下一位約談他

水逆結束超好運降臨！4星座旺到爆　事業愛情雙豐收

快訊／京華城案　沈慶京、應曉薇聲押禁見

快訊／04:14花蓮近海規模4.9極淺層地震

更多

最夯影音

更多

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面