超商省錢攻略！7-11飯糰搭奶茶只要39元　多款商品限時「買1送1」

▲7-11推出月底省錢攻略，除了有銅板價餐飲組合，還有多款民生品買1送1起。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

物價上漲開銷大，到月底總是吃緊！7-ELEVEN體貼消費者荷包，特地推出省錢攻略，包括餐飲組合優惠最低39元起，就能享用飯糰配奶茶，同時還有多款民生消耗品祭出最低「買1送1」，像是衛生紙整串特價單包不到10元，囤貨趁這波！

▲飯糰搭配立頓奶茶，最低只要39元。（圖／業者提供）

●7-11多款銅板價餐飲組合

7-ELEVEN針對飯糰、麵包、包子、甜點、烘焙、鮮食、乳品、多拿滋、飲品、CITY CAFE等超過10種類別，推出39、45、55、65、75元共5種「百元以下」超值銅板價組合，其中推薦指定飯糰搭配立頓奶茶，最低只要39元；而銷售人氣小金磚「熱壓土司」也加入優惠行列，多款口味搭配指定CITY系列飲品或其他飲料，只要75元，從早餐到宵夜24小時都能吃。

▲8月30日至9月1日，限時3天推出多款商品最低「買1送1」優惠。（圖／業者提供）

●多款商品買1送1起

7-11自8月30日至9月1日，限時3天推出多款商品最低「買1送1」優惠，包含農心香辣海鮮味烏龍麵(包)、多喝水STAYCOOL礦物強氣泡560ml等，另有CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、珍珠奶茶、CITY TEA 優格好多青茶、冰珍珠椰果四季春青茶等品項「任選2杯88元」。

日用品部分則有「舒潔雪絨舒適抽取衛生紙」90抽單串89元，整箱購買再折50元。民生消耗日品，還有「UNIDESIGN抽取式衛生紙」即日起至9月3日單串79元，平均每包不到10元，整箱購買790元。在9月17日以前另有指定大包濕紙巾「買1送1」最低45元起，隨身包濕巾以及衛生棉「任選買1送1」等優惠，適合小資、學生族囤貨。

▼7-11自8月30日至9月1日，限時3天優惠。點圖可放大。（圖／業者提供）

●冷藏飲品、牛奶優惠

小家庭最常買的果汁、鮮奶、調味乳、進口乳、豆漿米漿等冷藏飲品，即日起至10月1日也推出指定品單件特價，再加贈OPENPOINT點數7點。像是陽光豆米漿家庭號系列「單件85折、任選2件8折」，進口鮮乳則是享「單件85折」優惠。

▲即日起至9月30日，也推出消費者最愛的「OPENPOINT行動隨時取」寄杯優惠。（圖／業者提供）



●咖啡飲品寄杯優惠

而消費者最愛的「OPENPOINT行動隨時取」多杯優惠，即日起至9月30日推出數位送禮-傳情咖啡優惠組合，品項包括「大杯CITY CAFE美式/拿鐵」、「中杯CITY PRIMA精品美式/拿鐵」、「CITY PEARL珍珠奶茶/黑糖珍珠撞奶」、「CITY TEA四季春青茶/英式紅茶」等，最高單組現省270元。

還能選APP中的賀卡，或選用手機中的照片做成專屬賀卡。活動期間購買指定案型，並成功轉贈者，即可獲得CITY CAFE厚乳拿鐵「買1送1」專屬兌換連結。

▲300間門市限定販售現點現打的「果汁BAR」，9月1日起將推出長達一個月「全品項69元」消暑優惠。（圖／業者提供）

●「果汁BAR」9月全品項特價

7-11在300間門市限定販售現點現打的「果汁BAR」，自9月1日起將推出長達一個月「全品項69元」消暑優惠，品項超過10款選擇，最高可省30元。其中香蕉牛奶更有59元超值折扣，不必到果汁專門店、水果行，在家附近即可就近購買到新鮮的現打果汁。

▲7-11也推出CITY PRIMA小杯精品咖啡早餐提案。（圖／業者提供）

「OPENPOINT APP行動隨時取」即日起至9月30日優惠：

CITY CAFE大杯美式四杯組135元(原價180元)，75折。限量10萬組。

CITY CAFE大杯拿鐵四杯組168元(原價220元)，約76折。限量10萬組。

CITY PRIMA中杯精品美式四杯組240元(原價320元)，75折。限量10萬組。

CITY PRIMA中杯精品拿鐵四杯組270元(原價360元)，75折。限量10萬組。

CITY PEARL珍珠奶茶/黑糖珍珠撞奶四杯組180元(原價240元)，75折。限量10萬組。

CITY TEA四季春青茶/英式紅茶四杯組105元(原價140元)，75折。限量10萬組。

精品早餐生活提案：

CITY PRIMA小杯精品熱美式5杯+指定貝洛邦系列商品5個，原價550元，特價375元。

CITY PRIMA小杯精品熱拿鐵5杯+指定貝洛邦系列商品5個，原價600元，特架375元。

●全家早餐應援

除此之外，全家也推出早餐應援，除了既有的49元、59元、69元餐促優惠外，還新增79元組合，可加價升級指定Let's Café經典或單品拿鐵、美式、私品茶仙女醇奶茶或好喝奶茶，更有白蘭氏雙認證雞精可以搭配，給消費者滿滿能量。

▲全家推出多款早餐組合優惠，還抽5萬獎學金、iPad Pro等大獎。（圖／業者提供）

為鼓勵消費者到全家享用美味早餐，再推「早點來全家」抽獎活動，8月28日至10月1日期間，於實體店舖購買餐餐超值配49元、59元、69元、79元組合餐，結帳時報會員或出示APP會員條碼，即有機會抽中獎學金5萬元、iPad Pro 13吋(256G)等好禮，買越多中獎機會越高。

全家即日起至9月1日也推出會員限定優惠，只要是全家會員，到門市或透過APP隨買跨店取同享折扣，3大人氣飲品「第2杯10元」，包括Let's Cafe 特大美式、「搖搖茶吧」凍凍好喝奶茶、夏芒粉角清茶，換算下來兩杯只要70元或75元。

多項夯品也有「買1送1」，包括農心辛香菇杯麵、雙酵益生菌，還有人氣零食盛香珍濃厚生奶油餅乾、雀巢威化濃黑巧克力、曼陀珠等，統統「買1送1」。

▼全家便利商店「會員限定」限時優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）