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全家「沈早」聯名6款新品！還原台式早餐隱藏美食「花生火腿蛋」

▲▼全家搶攻開學早餐商機，聯名「沈早俱樂部」再推6款新品，此外「金飯糰」也推出兩款日式飯糰新品，還有熱狗堡全新品牌「哈逗堡」。（圖／業者提供）

▲全家搶攻開學早餐商機，聯名「沈早俱樂部」再推6款新品，主打台式傳統早餐「隱藏創意美食」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接開學季，超商紛紛互尬早餐商機！全家便利商店聯名「沈早俱樂部」再推6款新品，主打傳統台式早餐店風味，還將許多人熱愛的「隱藏美食」神還原，像是鹹甜交織的「紅醬薯薯歐姆蛋三明治」、「花生火腿蛋三明治」，也有超台的「蒜香香腸長堡」等。而OKmart推出「早餐自由配」組合價49元或59元，新品還有極具飽足感的「美式肉醬熱狗堡」。

●全家X沈早俱樂部第二波聯名

全家表示，今年首度攜手早餐推廣大使YouTuber陪沈團的沈，與其自創品牌「沈早俱樂部」聯名合作，以「隱藏版創意早餐」為主題，開賣三明治與貝果，引發網路社群討論和搶購，帶動相關品類業績一舉成長3成。全家董座甚至曾透露，今年6月瘋狂下雨影響超商營收，沈早聯名三明治表現非常亮眼，幾乎靠它衝業績。

▲▼全家搶攻開學早餐商機，聯名「沈早俱樂部」再推6款新品，此外「金飯糰」也推出兩款日式飯糰新品，還有熱狗堡全新品牌「哈逗堡」。（圖／業者提供）

▲「全家X沈早俱樂部」第二波聯名新品，將傳統早餐店隱藏熱銷餐點神還原。（圖／業者提供）

為迎接開學，全家與「沈早俱樂部」聯名再度以台式早餐為主軸，推出第二波商品共6款！首推最新長堡系列商品「蒜香香腸長堡」，將整根蒜香香腸搭配台式酸菜與蒜蓉醬，超台滋味必嚐。還有「熱炒鹹豬肉長堡」，使用道地鹹豬肉爆炒後加入蔥段，創新口味一吃就上癮。

更有鹹甜交織的「紅醬薯薯歐姆蛋三明治」、「花生火腿蛋三明治」，將傳統早餐店隱藏熱銷餐點神還原，還沒吃過的在超商就能嚐鮮！最後也推薦「塔香三杯蘿蔔糕」與「不錯喝紅茶」的古早味組合，還原大家從小吃到大的巷口早餐店風味。

「全家X沈早俱樂部」聯名新品也加入「餐餐超值配」優惠活動，搭配指定飲品，有59元、69元、79元組合，百元不到就能吃，即日起至10月1日購買超值配組合餐，還可抽學金5萬元、iPad Pro 13吋等大獎。

●全家「金飯糰」 新品第二件6折

▲▼全家搶攻開學早餐商機，聯名「沈早俱樂部」再推6款新品，此外「金飯糰」也推出兩款日式飯糰新品，還有熱狗堡全新品牌「哈逗堡」。（圖／業者提供）

▲全家「金飯糰」推出兩款日式新口味，還有指定品項「第二件6折」優惠。（圖／業者提供）

開學早餐也有飯糰選擇，全家長期發展自有飯糰品牌「金飯糰」，如今升級使用在日本被譽為有「超口感」的牛奶皇后米米種，口感軟Q黏，嚐得到淡淡奶香，搭配日本最大豐洲市場直送海鮮，全新推出2款新品「明太子鹽烤赤魚飯糰」、「哇沙米黃金魚卵海鮮飯糰」。還特別在9月4日至9月17日開學期間，推出金飯糰指定品項「第二件6折」優惠。

●熱狗堡新品牌「哈逗堡」組合價39元

▲▼全家搶攻開學早餐商機，聯名「沈早俱樂部」再推6款新品，此外「金飯糰」也推出兩款日式飯糰新品，還有熱狗堡全新品牌「哈逗堡」。（圖／業者提供）

▲全家推出熱狗堡全新品牌「哈逗堡」。（圖／業者提供）

除了台式早餐、日式飯糰，全家也推出美式早餐選擇！由於長期觀察熱狗堡也常在早餐時段熱銷，將於9月4日起推出全新品牌「哈逗堡」，主打「新口味、新麵包、新醬料」3大亮點，首推以「Sakimoto柚子胡椒熱狗」，搭配濃濃起司香的「帕瑪森熱狗麵包」，不沾手就可淋上番茄芥末雙醬，9月4日至9月17日更推出熱狗堡組合特價39元優惠。

▲▼全家搶攻開學早餐商機，聯名「沈早俱樂部」再推6款新品，此外「金飯糰」也推出兩款日式飯糰新品，還有熱狗堡全新品牌「哈逗堡」。（圖／業者提供）

▲新品牌「哈逗堡」有全新麵包「帕瑪森熱狗麵包」，還可搭配全新醬料。（圖／業者提供）

●OKmart「餐餐自由配」只要49元

OKmart看準開學餐食需求，即日起至9月11日推出「餐餐自由配」活動，凡購買指定商品搭配指定飲料，只要49元或59元，多達194種早餐組合可挑選。

▲▼OKmart超商看準開學餐食需求，即日起至9月11日推出「餐餐自由配」活動，還推出飽足感新品「美式肉醬熱狗堡」。（圖／業者提供）

▲OKmart看準開學餐食需求，即日起至9月11日推出「餐餐自由配」，也可搭配OKCAFE。（圖／業者提供）

其中「49元組合」包含12款指定麵包或糕點早餐，加上8款飲品或優格，像是任選一款雙士捲(牛奶/蛋黃/可可，單價35元)，搭配OKCAFE中杯熱牛奶(45元)或中杯莊園級美式(35元)，最高可省下31元。

而「59元組合」有14款指定麵包、7款飲品可以自由搭配，其中飲品還可搭配OKCAFE的大杯台灣青茶、大杯經典紅茶、中杯莊園級拿鐵，讓學生或上班族隨心情選購。

▲▼OKmart超商看準開學餐食需求，即日起至9月11日推出「餐餐自由配」活動，還推出飽足感新品「美式肉醬熱狗堡」。（圖／業者提供）

▲OKmart推出飽足感新品「美式肉醬熱狗堡」。（圖／業者提供）

OKmart更於即日起開賣超有飽足感的新品「美式肉醬熱狗堡」，以經典長堡麵包夾入法蘭克熱狗，搭配濃厚美式肉醬，以微辣提香的墨西哥辣椒片點綴，鬆軟有彈性麵包吸收誘人肉醬，美式熱狗堡控必吃。

此外， OKchoice袋裝鮮食也有多款單手即食，像是日本學生最愛的「日式炒麵麵包」、網友讚譽跟美式大賣場一樣好吃的「起司牛肉捲」、「起司雞肉捲」，輕食類「培根歐姆蛋起司堡」，只要簡單微波就能隨時吃。

▼網友讚跟美式大賣場一樣好吃的「起司牛肉捲」、「起司雞肉捲」。（圖／業者提供）

▲▼OKmart超商看準開學餐食需求，即日起至9月11日推出「餐餐自由配」活動，還推出飽足感新品「美式肉醬熱狗堡」。（圖／業者提供）

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