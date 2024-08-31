館長晚間再開直播！喊話檢調：有證據快拿出來

▲館長直播中喊話檢調有證據請拿出來 。（圖／翻攝館長惡名昭彰YouTube）



記者楊庭蒝／綜合報導

民眾黨主席柯文哲在京華城案中涉嫌圖利遭約談，館長下午穿著一身灰白、帶著墨鏡抵達北檢現場力挺柯文哲，直到太陽下山才離場回去繼續直播討論柯文哲一事，並在直播中對檢調單位喊話，台灣是法治社會國家，若有柯文哲貪汙的證據就請盡早拿出來。

館長晚間在直播中表示，剛從北檢聲援返家，沒想到就被說是動員民眾包圍北檢，讓他感到相當無奈，如果真要動員絕對不只是這樣。他進一步指出，昨天就知道會有這樣的戲碼，如果自己現身支持柯文哲就會被罵「俗辣」；但若現身支持又被會潑「衝撞、動員包圍法院」的髒水。所以剛才抵達北檢現場第一時間就聲明，自己並非民眾黨黨員，是以個人身分聲援柯文哲，沒有動員一事。

館長氣憤指出，不乏有聲浪與政論節目指出，柯文哲在拖延等待小草大軍集結，館長動員包圍法院等，都是不實的指控，自己在大太陽下站了三個小時，等到太陽下山才回家，曬到整個臉都是紅的，遲遲等不到檢調給出一個說明，柯文哲到底貪汙了多少錢，是不是法官認為有圖利就可以押柯文哲？台灣是法治國家，如果柯文哲真的有貪汙就請檢調拿出證據。

館長接著表示，請檢調拿出證據，好讓支持柯文哲的小草知道自己看錯人，而那些政治名嘴都相當厲害，所謂的偵查不公開彷彿笑話一樣，晚上的政論節目名嘴就會全公開了，這到底是個什麼樣的國家，就算沒有證據也可以定罪。

館長強調，很多人會抓著木可不放，指稱就是京華城透過木可將錢洗給柯文哲，但京華城一事與木可政治獻金事件的時空背景並不相同，這項指控就好像是「用清朝的劍，斬明朝的官」。甚至有名嘴在傍晚五點多就在節目上指稱，就算沒有證據與不法金流等，法官依舊會用圖利等相關罪嫌羈押柯文哲，相當斬釘截鐵的態度讓他不禁認為現在社會是不是名嘴就是法官？感到相當傻眼。

館長吐露，此前在與民眾黨的幹部談話中瞭解到，檢調大動作搜索黨部後到現在並沒有實質的貪汙證據出現，在訊問過程中幾乎都是與木可相關的內容，而檢調的回覆竟是五案併辦，讓館長相當困惑，是不是先以調查京華城的名義約談柯文哲，再訊問政治獻金案一事。