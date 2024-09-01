四叉貓哭了：整個民眾黨只敢欺負我一個弱女子！　放話提告小草

記者邱晟軒／綜合報導

前台北市長柯文哲因涉嫌京華城案，被檢方聲押禁見。北院確定於今（1）日晚上8點召開羈押庭。隨著案件進展，民眾黨支持者陸續在北檢外集結，聲援柯文哲。網紅四叉貓昨天也前往現場直播，不料過程中，有民眾搶走了他的直播器材。四叉貓今天公布備存影片，表示將對搶奪器材的男子提告，並依刑法第325條（普通搶奪罪）追究其法律責任。

▲網紅四叉貓直播遭搶奪器材！將提告男子依刑法追責。（圖／記者謝盛帆攝）

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四叉貓今天在臉書上公布了一段備存影片，畫面中可見，一名黑衣男子先是與四叉貓進行對話，隨後一名民眾黨支持者（白衣男子）趁四叉貓不注意，迅速搶走了他價值2萬元的直播設備。

四叉貓當場驚呼「警察，他搶我東西啦！」一旁警察注意到馬上出聲制止，白衣男子才願意鬆手，讓器材物歸原主。四叉貓成功奪回器材後，高聲呼喊「非禮啊！非禮啊！非禮啊！非禮啊！」便迅速逃離現場。

▲四叉貓嗆：整個民眾黨只敢欺負我一個弱女子。（圖／翻攝劉宇臉書）

事後，四叉貓在臉書發文控訴，「我跑過幾百場造勢抗議場合，第一次遇到被搶直播器材（小草還跑一百公尺過馬路來搶），整個民眾黨只敢欺負我一個弱女子，到底要不要臉啦！我現在縮在角落瑟瑟發抖，真的真的好害怕唷（咬手帕）」。他也強調，將前往派出所提告，依刑法第325條追究嫌犯法律責任。

刑法第325 條（普通搶奪罪）內容為「意圖為自己或第三人不法之所有，而搶奪他人之動產者，處六月以上五年以下有期徒刑。 因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑，致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。」