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民眾黨批洩密帶風向　北檢五點聲明回擊：勿恣意揣測辦案動機

▲▼柯文哲 被檢調及廉政署人員帶離住家。（圖／記者屠惠剛攝）

▲北檢聲明偵辦柯文哲所涉案件，嚴守正當法律程序，恪遵「偵查不公開」相關規定。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案遭聲押，民眾黨中央1日舉行「檢廉洩密帶風向，惡意羅織扣罪名」記者會，質疑辦案單位違反偵查不公開，讓媒體獨家報導偵辦內容。台北地檢署聲明澄清，媒體報導前未向北檢查證，因此對報導內容不予置評，檢察官未對柯文哲疲勞偵訊，希望勿恣意揣測辦案動機。

北檢9月1日聲明全文

有關某政黨今(1)日上午記者會質疑本署違反偵查不公開等情，與事實不符，澄清如下：

一、本署昨(31)日新聞稿已嚴正說明：「本案執行搜索過程，均遵守正當法律程序，依法向法院聲請搜索票獲准後執行，並嚴守《偵查不公開作業辦法》相關規定，絕無踰越偵查必要範圍情事。」先予敘明。

二、某政黨記者會中所提之昨(31)日 2 則網路媒體關於本案金流之報導，係媒體自行撰寫，該媒體報導前未曾向本署查證，本署亦未洩漏任何偵查內容，對於上述媒體之報導，不予置評。

三、至該政黨記者會所指本署檢察官「辦Ａ案，問Ｂ案、Ｃ案，羅織入罪」、「對柯姓被告疲勞轟炸審訊」等節，不僅顯有誤解，且有誤導之嫌。蓋刑事案件偵查過程處於高度浮動狀態，檢察官應就所蒐集之證據資料全盤掌握後，決定偵查或訊問順序，此點亦於昨日提審庭中獲法院支持，認本署檢察官偵查並無違背程序，也因此駁回提審聲請。

▲▼ 民眾黨團【檢廉洩密帶風向 惡意羅織扣罪名】。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民眾黨團記者會質疑檢廉洩密帶風向，惡意羅織扣罪名。（圖／記者呂佳賢攝）

至所謂疲勞訊問云云，亦與事實不符，因柯姓被告自廉政署移送至本署複訊後，檢察官有適時詢問其是否需要休息，注意其身體狀況，如有需要可先休息後再接受訊問，惟遭被告拒絕。

四、本署檢察官率廉政官於8月30日搜索某政黨中央黨部柯姓被告之辦公室及其使用之櫥櫃，係依法院核發之搜索票執行，相關過程均合法，本署已於昨日新聞稿說明，且自某政黨昨(31)日上午記者會公布之當時搜索畫面可知，絕無所謂「翻箱倒櫃」進行摸索、釣魚式搜索之情形。

五、本署檢察官於本案實施之偵查作為，均嚴守正當法律程序，恪遵「偵查不公開」相關規定，並秉持勿枉勿縱、依據證據客觀辦案之態度，請勿恣意揣測辦案動機，並給予檢察官依法偵查之純淨空間。

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