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社會 社會焦點 保障人權

柯文哲聲請提審被駁回　法界釋疑「檢方逮捕權」由來

▲▼檢調偵辦京華城案，今天再度展開搜索與約談等相關行動，前北市長柯文哲晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）

▲檢調偵辦京華城案，前北市長柯文哲30日晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

前台北市長柯文哲涉京華城案，因拒絕夜間訊問並欲離開被當庭逮捕，今天聲請提審被駁。法律臉書粉專分析，檢察官可夜間訊問，柯文哲雖能離開，檢方也能行使逮捕權強制到場。

由律師蕭奕弘撰寫法律資訊文章的臉書粉專「一起讀判決」今天針對「柯文哲是怎麼到廉政署的」、「檢察官可否夜間訊問」、「柯文哲為什麼被逮捕」、「聲請提審之後會怎樣」、「憲法不是有保障24小時，現在是不是超過了」等5項法律問題一一說明。

「一起讀判決」指出，第一，一個人到司法機關接受偵訊，主要可以分成自行到場跟強制到場，柯文哲情況是廉政署在搜索後詢問是否同意隨同到廉政署說明，獲得同意後，司法機關並無拘束人身自由。理論上可以決定是否前往、何時自行離開，完全是自由的。

第二，針對部分媒體報導柯文哲有拒絕夜間訊問權利，則須依照刑事訴訟法第100-3條本文規定「司法警察官或司法警察詢問犯罪嫌疑人，不得於夜間行之」，但此條文並不包含檢察官，所以當柯文哲昨天同意繼續接受夜間訊問，到台北地檢署檢察官面前時，就已不適用此條文，檢察官可以夜間訊問。

第三，理論上柯文哲雖然能隨時離開，但檢察官還能行使「拘提」、「逮捕」2種權力強制其到場，拘提是檢察官依逃亡、串證之虞法定事由開拘票強制柯文哲到地檢署接受偵訊；逮捕則可依刑事訴訟法第228條第4項，也就是當一個人自行到場，沒有被強制拘束，若檢察官要聲押必須先逮捕，再送去給法官進行羈押審查程序。

依照媒體報導跟柯文哲律師受訪內容，昨天即是因柯文哲打算離開，檢察官認為有急迫必要性，因此當庭逮捕。不過，逮捕柯文哲後雖然法條未明文規定一定要羈押，但檢察官調查後如果認為可以透過具保、責付、限制住居等其他替代方案，應該還是可以用替代方案。

第四，提審是針對人民被逮捕、拘禁時，可以請求法官即時進入審查權利。也就是當柯文哲被逮捕後可以聲請提審，由法院介入審查逮捕是否合法，所以當柯文哲律師向台北地方法院聲請提審後，法官就要24小時內將柯文哲移送法院調查，若認定違法就會釋放，合法就送回北檢繼續調查。

此外，對於憲法第8條第2項前段規定「人民因犯罪嫌疑被逮捕拘禁時，其逮捕拘禁機關應將逮捕拘禁原因，以書面告知本人及其本人指定親友，並至遲於24小時內移送該管法院審問。」

「一起讀判決」則說明，若從昨天上午7時柯文哲住處遭搜索起算，至今已超過24小時；但憲法24小時起算點是被逮捕拘禁，嚴格講起來，柯文哲到今天凌晨2時才被逮捕。且刑事訴訟法第93-1條規定，許多種情況應不計算時間的規定，像是等律師、提審等這些都要從24小時外加出去。

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