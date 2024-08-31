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社會 社會焦點 保障人權

柯文哲聲請提審「反制被逮捕」　律師：合法行使權利但有副作用

▲▼檢調偵辦京華城案，今天再度展開搜索與約談等相關行動，前北市長柯文哲晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲（中）因於台北市長任內涉京華城容積率案，今（31日）凌晨移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

民眾黨主席柯文哲因於台北市長任內涉及京華城容積率案，今（31日）晨2點拒絕夜間訊問要求離開，被檢察官當庭逮捕，柯隨即聲請台北地院提審但被駁回，律師謝岳龍分析，柯可能是以拒絕夜訊迫使檢方逮捕他，開啟俗稱「檢警共用24小時」倒數計時，反制檢方冗長訊問，不過，聲請提審的副作用是一旦訊後被聲押禁見，結果可能對柯很不利，北檢下午3點時也將恢復訊問柯。

謝岳龍表示，柯文哲被逮捕前，屬於「自願到案、配合說明」狀態，身體自由確實不受拘束，這在辦案實務上很常見，因《刑事訴訟法》規定逮捕或拘提犯罪嫌疑人起，檢警共用24小時辦案時間，期滿若不聲押或命交保，就須放人。

▲▼柯文哲提審遭北院駁回，委任律師鄭深元表示，將會考量，審慎提起抗告。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲被檢察官當庭逮捕後，辯護律師鄭深元替柯聲請台北地院提審但被駁回，受訪表示審慎提起抗告。（圖／記者黃克翔攝）

但24小時辦案時間常不夠用，所以辦案人員會以勸說當事人配合調查的方式，不啟動倒數計時，若當事人不配合，檢方在證據不夠、沒把握聲押的狀況下，不乏先將當事人請回，補強證據後重新再來的例子。

謝岳龍說，柯文哲或許真的應訊太久覺得累、不想再被疲勞訊問，但他表明拒絕夜間偵訊時，在廉政署已應詢約12小時，也在檢方短暫應訊，得知檢方偵辦的籌碼輪廓，此時讓他走，會有勾串的高度風險，本件案情矚目，檢方不能冒險，必須選擇加以逮捕來因應。

▲▼柯文哲身陷京華城弊案風暴　抵北檢複訊聞「這句話」咧嘴笑了。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲今（31日）晨被移送北檢複訊，聽到記者喊話發問會不會擔心被羈押，咧嘴笑了。（圖／記者黃哲民攝）

謝岳龍指出，柯文哲聲請法院提審，是反制檢方逮捕的合法權利，雖被駁回，但已啟動24小時辦案計時，不過法官駁回提審的理由，若認同確有檢方所舉勾串、逃亡之虞，其實對柯很不利，因勾串、逃亡也是會不會被羈押禁見的因素，若檢方最後聲押禁見，柯被裁准機率不低。

另1位律師表示，聲請提審等於也給檢方從容補強時間，結果可能是讓柯文哲被羈押機率提高到7成以上。據悉，柯文哲今晨2點被逮捕後，計時不到半小時，就因聲請提審而中斷，之後等候提審、提審開庭到檢方恢復偵訊的10幾小時，都不算入24小時辦案時間內，檢方預定今下午3點15分恢復訊問柯。

柯文哲昨（30日）上午7點多，被北檢主任檢察官江貞諭等人帶隊，指揮廉政署搜索北市信義路住家，接近中午12點移送廉政署應詢，12小時後，今晨0點40分送達北檢複訊，柯應答約半小時，拒絕繼續夜間偵訊。

▲▼柯文哲小草支持者在北檢完聲援，黃國昌。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨立委黃國昌（左）到台北地檢署外，向聲援柯文哲的群眾致意。（圖／記者黃克翔攝）

據悉，現年65歲的柯文哲當時以「柯氏風格」口吻，表明「累了、不想再回答」、「好了，我要走了」，並起身作勢要離開。

檢察官立刻喊暫停，讓柯文哲先休息，檢方辦案團隊密商研擬對策，接近凌晨2點恢復開庭，柯仍拒絕應訊，檢察官當庭宣讀被告3項法律權利後，以柯涉犯《貪污治罪條例》圖利罪嫌、犯罪嫌疑重大，且有勾串、逃亡之虞，諭知當庭逮捕柯並上銬。

柯文哲的辯護律師鄭深元認為檢方疲勞訊問，且複訊內容都是木可公司假帳案、而非京華城容積率案，等於「問A案用B案逮捕」、程序不合法，立刻替柯向北院聲請提審爭取放人，柯先後被帶進北檢與北院的候審室留置。

▲▼柯文哲小草支持者在北檢完聲援，館長到場聲援。（圖／記者黃克翔攝）

▲網紅「館長」陳之漢今（31日）到台北地檢署外聲援柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

北院今上午10點20分召開提審庭調查40分鐘結束，中午12點30分裁定駁回柯文哲提審聲請、將柯解返北檢，理由為「檢察官確有就京華城案訊問聲請人之事實或訊問之意，檢察官並於訊問後主張聲請人有羈押之原因及必要」核與《刑事訴訟法》第228條第4項規定相符，本件所為之逮捕，應屬有據。

法官駁回提審聲請後，程序回到今晨2點檢方當庭逮捕柯文哲的狀態。同案被告、台北市府前副市長彭振聲昨（30日）深夜11點多移送北檢複訊，今晨被聲押禁見，北院將等北檢將人卷移送後，盡快召開聲押庭調查。

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