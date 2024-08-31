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轟炸19小時「當庭逮捕柯文哲」　他曝背後狠招：不讓1畫面流出

▲▼檢調偵辦京華城案，今天再度展開搜索與約談等相關行動，前台北市長柯文哲晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲遭當庭逮捕。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案，昨（30日）上午遭廉檢搜索後，深夜移送北檢複訊，長達數19小時的疲勞轟炸，未料柯提出拒絕夜間偵訊、並欲逕自離開，遭當庭逮捕。對此，有鄉民直言，早上再請柯來一趟就好，接著曝陰謀論，「只是不想讓，『柯文哲像沒事人一樣走出來』畫面被流出全國播送！」

一名網友在PTT直言，從早上七八點弄到晚上一兩點，柯文哲經過一整天疲勞轟炸，半夜想回家休息，本來就也該休息了，要問話明早再請柯文哲來就好，但關鍵是「柯文哲像沒事人一樣走出來」的畫面太衝擊。

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原PO推斷，民進黨不敢讓這畫面流出，因為民進黨喜歡的畫面，是一些有人喊「土城選擇柯文哲」的畫面，所以唯一辦法，「就是連問都還沒問直接抓起來，然後說因為有急迫性」。

原PO還說，「不過正常人應該都看不出，半夜一、兩點跟早上再來問，是能有什麼急迫性？扯...今天都半夜了，明早再請他過去問不就好了，柯文哲是會飛走喔？」

文末，原PO幫忙做總結，「其實就真的只是不想讓，『柯文哲像沒事人一樣走出來』畫面被流出全國播送！」

底下網友熱議，「其實放阿北回家也還好，柯媽跟陳佩琪能串好什麼供」、「這樣搞，真的有點像是集權國家了」、「耍陰招呀！消耗精神力，盡量讓你失誤」、「法律想各種玩你，逃不掉」、「鄭文燦是有這樣嗎」、「太雙標了，看看阿燦再看看阿哲」、「顯然檢方問不到什麼東西」、「選你正解」。

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