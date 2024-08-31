白營質疑檢調「迫害」柯文哲　綠委：難道司法碰到民眾黨就要轉彎？

▲前台北市長柯文哲昨晚間移送北檢複訊。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積案風波，30日被移送檢調，對於柯文哲要「執政當局」拿出證據，民眾黨也高喊司法不公。綠委賴瑞隆表示，這段時間檢廉辦的案件不分藍綠白、沒有任何偏袒，且彭振聲供詞與柯文哲有相當關係，偵訊很正常，民眾黨刻意營造司法迫害形象無助案情釐清，難道司法不能調查真相、碰到白營就必須轉彎嗎？

柯文哲30日上午遭廉檢搜索後，深夜移送北檢複訊，未料柯文哲31日凌晨提出拒絕夜間偵訊並欲逕自離開，遭當庭逮捕。

對於相關案情，賴瑞隆表示，京華城案延燒多日，涉及貪汙及圖利，沈慶京、應曉薇都已經被羈押、副市長彭振聲凌晨也被聲押，案情持續升高，顯然市長柯文哲有重大問題，檢廉發動調查，是依照相關司法程序進行，各方應該尊重。

賴瑞隆指出，這段時間檢廉辦的案件不分藍綠白、沒有任何偏袒，民眾黨跟柯文哲若持續刻意營造司法迫害形象，無助案情釐清，特別京華城案延燒已久，彭振聲被聲押，同時供詞也跟柯文哲有相當關係，柯文哲這個時間點被偵訊「很正常」。

賴瑞隆直言，難道司法不能調查真相、碰到白營就必須轉彎嗎？這段時間藍綠白各項案件持續偵辦，應尊重司法調查，盡速查明真相、給國人清楚交代，任何試圖透過政治干預、營造司法迫害形象涉嫌脫罪，並不恰當，司法應該獨立公正審判，任何政黨干預司法獨立審判，人民都不會接受。